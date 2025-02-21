Виплати від Карітас — де стартувала реєстрація на допомогу у 43 тис. грн у лютому

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У лютому 2025 року жителі Дніпропетровської області можуть зареєструватися на фінансову допомогу від Благодійного фонду "Карітас Кривий Ріг". Максимально родина з числа найбільш вразливих категорій громадян зможе отримати 43 тис. грн.

Про це повідомляє паблік "Гуманітарна допомога — спільнота" у Facebook.

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Умови програми допомоги у Дніпропетровській області

За умовами програми, грошову допомогу зможуть отримати жителі Кривого Рогу та Нікопольської громади, які потребують підтримки через агресію РФ.

"Фахівці БФ "Карітас Кривий Ріг", який діє при парафіяльному центрі "Рідна хата" на Парафія Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у м. Кривий Ріг продовжують реєстрацію на грошову допомогу для найбільш вразливих домогосподарств", — йдеться у повідомленні.

Грошову допомогу нададуть таким категоріям громадян:

тим, хто проживає у місті Кривий Ріг чи Нікопольській громаді;

тим, хто постраждав фізично через обстріли після 8 липня 2024 року за наявності медичної довідки про фізичне ушкодження;

тим, у кого пошкоджене житло через обстріли з вищевказаної дати і є акт про пошкодження майна.

Також потрібно мати бодай один із критеріїв вразливості. А саме:

неповна родина, дітей виховують опікуни;

вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років;

громадяни, які мають важкі захворювання;

особи з інвалідністю;

самотні громадяни похилого віку (від 60 років);

багатодітні родини (від трьох дітей).

Як отримати грошову допомогу

За словами благодійників, на кожного зареєстрованого можна отримати 10,8 тис. грн, однак максимум — для чотирьох осіб з одного домогосподарства (43 тис. грн).

Уточнити інформацію можна за номером гарячої лінії Caritas Ukraine: 0 800 336 734 (10:00-16:00 у будні).

"Працівники більш детально розкажуть про умови участі в програмах надання благодійної допомоги і зорієнтують щодо ваших подальших дій", — йдеться у повідомленні організаторів.

Реалізація допомоги можлива завдяки проєкту Basic Needs 2023-2024 "Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, що постраждали від війни, які проживають у зоні 0-50 км уздовж лінії зіткнення на Півдні та Сході України".

Нагадаємо, українці можуть отримати кошти від БФ "Право на захист". Реєстрація на виплати у розмірі 10,8 тис. грн доступна в одній з громад Сумської області.

Також ми повідомляли, що в одній з областей благодійний фонд Caritas надає фіндопомогу у розмірі 14 тис. грн протягом трьох місяців. Йдеться про реалізацію проєкту "Remarket" у лютому 2025 року.