Выплаты для ВПЛ — кто может получить помощь от Caritas Ukraine в июне

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 30 июня 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Одессе и области имеют возможность зарегистрироваться в программе оказания помощи на аренду жилья на полгода. Речь идет о проекте, который реализует благотворительная организация Caritas Odesa UGCC в сотрудничестве с Caritas Ukraine и UNHCR Ukraine — Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба БО Caritas Odesa UGCC в соцсети Facebook.

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Как отмечают организаторы, переселенцы в одесском регионе еще имеют возможность получить финансовую помощь на покрытие расходов на съем жилья.

"120 участников проекта уже начали свой путь к приобретению финансовой устойчивости с сопровождением кейс-менеджеров. Регистрация происходит в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV" и действует только до конца июня", — говорится в сообщении.

По условиям программы по помощи переселенцам:

продолжительность предоставления финансирования аренды жилья и коммунальных услуг составляет до шести месяцев;

внутренние переселенцы обязаны самостоятельно найти необходимое жилье;

в течение всего периода будет оказана помощь кейс-менеджеров для семей по интеграции в новые громады.

Целью проекта является поддержка семей ВПЛ после вынужденного перемещения и содействие их интеграции в новых городах.

Для участия в программе заявители должны осознавать необходимость перехода после завершения периода компенсации к оплате аренды жилья за собственные средства.

Как зарегистрироваться в программе помощи по оплате аренды жилья

Заявки смогут подать внутренне перемещенные лица, которые:

проживают в местах коллективного проживания;

арендуют жилье, однако грозит выселение и нет другой альтернативы;

являются новоприбывшими ВПЛ, официально зарегистрированными в г. Одесса или Одесской области с августа 2024 года;

нуждаются в защите из-за, в частности, домашнего насилия.

Граждане должны подать предварительную заявку, заполнив специальную онлайн-форму.

"После ее заполнения, в случае соответствия условиям проекта, с вами свяжется представитель Каритас и пригласит на собеседование", — говорится в сообщении.

Объявление. Источник: БО Caritas Odesa UGCC

Детали доступны по телефону горячей линии — 0 800 336 734 (пн-пт, с 09:30 до 16:00).

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