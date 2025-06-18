Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финпомощь от Caritas Ukraine — кто в списке на выплаты

Финпомощь от Caritas Ukraine — кто в списке на выплаты

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 13:00
Выплаты для ВПЛ — кто может получить помощь от Caritas Ukraine в июне
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кто сможет получить помощь от Caritas Ukraine Как зарегистрироваться в программе помощи по оплате аренды жилья

До 30 июня 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Одессе и области имеют возможность зарегистрироваться в программе оказания помощи на аренду жилья на полгода. Речь идет о проекте, который реализует благотворительная организация Caritas Odesa UGCC в сотрудничестве с Caritas Ukraine и UNHCR Ukraine — Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба БО Caritas Odesa UGCC в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получить помощь от Caritas Ukraine

Как отмечают организаторы, переселенцы в одесском регионе еще имеют возможность получить финансовую помощь на покрытие расходов на съем жилья.

"120 участников проекта уже начали свой путь к приобретению финансовой устойчивости с сопровождением кейс-менеджеров. Регистрация происходит в рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV" и действует только до конца июня", — говорится в сообщении.

По условиям программы по помощи переселенцам:

  • продолжительность предоставления финансирования аренды жилья и коммунальных услуг составляет до шести месяцев;
  • внутренние переселенцы обязаны самостоятельно найти необходимое жилье;
  • в течение всего периода будет оказана помощь кейс-менеджеров для семей по интеграции в новые громады.

Целью проекта является поддержка семей ВПЛ после вынужденного перемещения и содействие их интеграции в новых городах.

Для участия в программе заявители должны осознавать необходимость перехода после завершения периода компенсации к оплате аренды жилья за собственные средства.

Как зарегистрироваться в программе помощи по оплате аренды жилья

Заявки смогут подать внутренне перемещенные лица, которые:

  • проживают в местах коллективного проживания;
  • арендуют жилье, однако грозит выселение и нет другой альтернативы;
  • являются новоприбывшими ВПЛ, официально зарегистрированными в г. Одесса или Одесской области с августа 2024 года;
  • нуждаются в защите из-за, в частности, домашнего насилия.

Граждане должны подать предварительную заявку, заполнив специальную онлайн-форму.

"После ее заполнения, в случае соответствия условиям проекта, с вами свяжется представитель Каритас и пригласит на собеседование", — говорится в сообщении.

допомога українцям
Объявление. Источник: БО Caritas Odesa UGCC

Детали доступны по телефону горячей линии — 0 800 336 734 (пн-пт, с 09:30 до 16:00).

Ранее мы писали, что Mercy Corps принимает заявки на финпомощь в размере почти 11 тыс. грн. Выплаты доступны жителям некоторых тергромад Донецкой области.

Также сообщалось, что у украинцев есть возможность зарегистрироваться в грантовой программе по поддержке бизнеса. В ее рамках можно получить более 300 тыс. грн.

Одесса выплаты финансовая помощь ВПЛ денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации