Выплаты для украинцев — кто может получить помощь от Caritas Poltava в июне

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Полтавской области внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют возможность зарегистрироваться в программе финансовой помощи на аренду жилья сроком на полгода. Соответствующий проект реализует благотворительный фонд "Каритас Полтава" (Caritas Poltava), который занимается оказанием поддержки людям, попавшим в трудные жизненные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Каритас Полтава" в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кто из ВПЛ имеет право на помощь от Caritas Poltava

Как отмечается, благотворительный фонд принимает заявки на предоставление финпомощи на аренду жилья продолжительностью шесть месяцев в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине".

Реализация программы охватывает такие громады в регионе:

Полтавскую;

Миргородскую;

Коломацкую;

Кременчугскую;

Кобеляцкую.

Получить помощь смогут исключительно новоприбывшие внутренние переселенцы в принимающую громаду, если переезд состоялся не более 30 дней назад.

Также необходимо иметь хотя бы одну из следующих категорий уязвимости:

граждане имеют инвалидность;

диагностированы тяжелые заболевания;

одинокие граждане от 55 лет;

домохозяйства, которые состоят исключительно из пожилых людей без поддержки родных;

одинокие матери, отцы или опекуны детей до 18 лет;

семьи, которые воспитывают от трех несовершеннолетних детей;

беременные женщины или матери, имеющие детей до трех лет.

Куда обращаться для оформления помощи на аренду жилья

Граждане, желающие зарегистрироваться в программе по финансовой помощи на аренду жилья и подпадающие под вышеописанные требования, могут обратиться к организаторам для уточнения информации по следующим номерам телефонов:

+380503464693;

+380503464881.

Адрес офиса благотворительного фонда "Каритас Полтава": г. Полтава, П. Орлика 20/1.

Объявление. Источник: БФ Каритас Полтава

Ранее мы рассказывали о том, что в рамках новой гуманитарной инициативы некоторые жители Днепропетровской области могут получить помощь. Речь идет о тех, кто эвакуировался из опасных районов или пострадал от обстрелов.

Также сообщали о возможности регистрации в программе помощи от УВКБ ООН жителей Сумской области. Выплаты предусмотрены исключительно для уязвимых категорий граждан.