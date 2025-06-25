Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финпомощь от Caritas Poltava — кто получит выплаты на полгода

Финпомощь от Caritas Poltava — кто получит выплаты на полгода

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 11:00
Выплаты для украинцев — кто может получить помощь от Caritas Poltava в июне
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кто из ВПЛ имеет право на помощь от Caritas Poltava Куда обращаться для оформления помощи на аренду жилья

В Полтавской области внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют возможность зарегистрироваться в программе финансовой помощи на аренду жилья сроком на полгода. Соответствующий проект реализует благотворительный фонд "Каритас Полтава" (Caritas Poltava), который занимается оказанием поддержки людям, попавшим в трудные жизненные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Каритас Полтава" в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Кто из ВПЛ имеет право на помощь от Caritas Poltava

Как отмечается, благотворительный фонд принимает заявки на предоставление финпомощи на аренду жилья продолжительностью шесть месяцев в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине".

Реализация программы охватывает такие громады в регионе:

  • Полтавскую;
  • Миргородскую;
  • Коломацкую;
  • Кременчугскую;
  • Кобеляцкую.

Получить помощь смогут исключительно новоприбывшие внутренние переселенцы в принимающую громаду, если переезд состоялся не более 30 дней назад.

Также необходимо иметь хотя бы одну из следующих категорий уязвимости:

  • граждане имеют инвалидность;
  • диагностированы тяжелые заболевания;
  • одинокие граждане от 55 лет;
  • домохозяйства, которые состоят исключительно из пожилых людей без поддержки родных;
  • одинокие матери, отцы или опекуны детей до 18 лет;
  • семьи, которые воспитывают от трех несовершеннолетних детей;
  • беременные женщины или матери, имеющие детей до трех лет.

Куда обращаться для оформления помощи на аренду жилья

Граждане, желающие зарегистрироваться в программе по финансовой помощи на аренду жилья и подпадающие под вышеописанные требования, могут обратиться к организаторам для уточнения информации по следующим номерам телефонов:

  • +380503464693;
  • +380503464881.

Адрес офиса благотворительного фонда "Каритас Полтава": г. Полтава, П. Орлика 20/1.

допомога українцям
Объявление. Источник: БФ Каритас Полтава

Ранее мы рассказывали о том, что в рамках новой гуманитарной инициативы некоторые жители Днепропетровской области могут получить помощь. Речь идет о тех, кто эвакуировался из опасных районов или пострадал от обстрелов.

Также сообщали о возможности регистрации в программе помощи от УВКБ ООН жителей Сумской области. Выплаты предусмотрены исключительно для уязвимых категорий граждан.

выплаты финансовая помощь материальная помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации