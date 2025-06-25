Выплаты для украинцев — кто может получить помощь от Caritas Poltava в июне

Финпомощь от Caritas Poltava — кто получит выплаты на полгода
В Полтавской области внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют возможность зарегистрироваться в программе финансовой помощи на аренду жилья сроком на полгода. Соответствующий проект реализует благотворительный фонд "Каритас Полтава" (Caritas Poltava), который занимается оказанием поддержки людям, попавшим в трудные жизненные ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба БФ "Каритас Полтава" в Telegram.
Кто из ВПЛ имеет право на помощь от Caritas Poltava
Как отмечается, благотворительный фонд принимает заявки на предоставление финпомощи на аренду жилья продолжительностью шесть месяцев в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине".
Реализация программы охватывает такие громады в регионе:
- Полтавскую;
- Миргородскую;
- Коломацкую;
- Кременчугскую;
- Кобеляцкую.
Получить помощь смогут исключительно новоприбывшие внутренние переселенцы в принимающую громаду, если переезд состоялся не более 30 дней назад.
Также необходимо иметь хотя бы одну из следующих категорий уязвимости:
- граждане имеют инвалидность;
- диагностированы тяжелые заболевания;
- одинокие граждане от 55 лет;
- домохозяйства, которые состоят исключительно из пожилых людей без поддержки родных;
- одинокие матери, отцы или опекуны детей до 18 лет;
- семьи, которые воспитывают от трех несовершеннолетних детей;
- беременные женщины или матери, имеющие детей до трех лет.
Куда обращаться для оформления помощи на аренду жилья
Граждане, желающие зарегистрироваться в программе по финансовой помощи на аренду жилья и подпадающие под вышеописанные требования, могут обратиться к организаторам для уточнения информации по следующим номерам телефонов:
- +380503464693;
- +380503464881.
Адрес офиса благотворительного фонда "Каритас Полтава": г. Полтава, П. Орлика 20/1.
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