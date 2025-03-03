Выплаты для украинцев в марте — где можно получить 14 тыс. гривен

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым гражданам доступна денежная помощь в 14 тыс. гривен в марте 2025 года. Деньги можно получить в рамках проекта "Remarket" в Ивано-Франковской области для бизнеса.

Об этом сообщает Благотворительный фонд "Каритас" в Facebook.

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Условия программы помощи "Remarket"

"Каритас Коломыя напоминает о проекте Remarket: деньги для работодателей и новые возможности для тех, кто ищет работу и не может ее найти!", — говорится в сообщении.

Как отмечают в благотворительном фонде "Каритас Коломыя", в рамках проекта "Remarket" денежную помощь будут выплачивать в течение трех месяцев.

Соответствующий проект создали для работодателей в Ивано-Франковской области для оказания поддержки и помощи предпринимателям в создании новых рабочих мест.

Работодатели могут присоединиться к программе "Деньги за трудоустройство" (CFJ) и получить право на выплаты за новых работников среди наиболее уязвимых категорий граждан.

Также благотворители помогут жителям города в поисках работы. По условиям проекта, украинцы имеют право на стабильное место работы с финансовой поддержкой.

Ожидается, что все это позволит развить собственный бизнес и поддержать местную громаду.

Сумма денежной помощи и как получить

Проект предусматривает, что работодатели смогут получить за каждого трудоустроенного гражданина по 14,34 тыс. гривен за один месяц. Деньги будут выплачивать в течение трех месяцев для покрытия расходов в оплате труда.

Все подробности относительно программы помощи можно уточнить по следующим номерам телефонов:

(067) 342 94 99;

(067) 153 77 58.

Ранее мы рассказывали, что государство компенсирует расходы владельцам жилья за внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут доступны еще шесть месяцев по 450 грн на человека.

Также мы писали, что украинцы, у которых жилье было повреждено от обстрелов, получат материальную помощь от властей. Есть два вида соответствующих выплат.