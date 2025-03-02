Гроші за житло для переселенців у 2025 році — у ПФУ пояснили, що зміниться

Купюра в 1 тис. грн в руках. Фото: УНІАН

Українцям, які у 2025 році безплатно розміщуватимуть у своєму житлі внутрішньо переміщених осіб, продовжать отримувати за це компенсацію на комунальні послуги від держави. Однак механізм нарахувань дещо зміниться.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

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Компенсація за розміщення ВПО — що зміниться

З березня розгляд нових звернень про призначення компенсації витрат за безоплатне розміщення (ВПО) здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Як зазначають у держструктурі, для отримання виплат до органу Пенсійного фонду України подаються повідомлення і заява (встановленої форми).

"Документи можуть подаватись у паперовому або електронному вигляді, зокрема через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду", — йдеться у повідомленні.

Компенсація витрат призначається власнику житлового приміщення на шість місяців та автоматично продовжується на наступні пів року після проведення перевірки права на призначення компенсації. Розмір компенсації – 450 грн на одну розміщену особу.

Чому компенсацію можуть не призначити

Так станеться, якщо:

з'ясується факт родинних зв’язків власника житла з ВПО/членом його сім’ї;

отримано інформацію про непроживання ВПО понад місяць у житловому приміщенні, за адресою якого надається компенсація витрат, або установлено факт перебування ВПО за кордоном більше ніж 30 календарних днів підряд на дату проведення перевірки права на отримання компенсації витрат;

встановлено факт наведення в заяві або повідомленні неправдивої інформації.

Раніше стало відомо, що грошову компенсацію ВПО, які винаймають житло, у 2025 році надаватимуть ще у двох містах. Відповідні зміни погодив Кабмін.

Також в уряді сказали, коли переселенці почнуть отримувати гроші за знищене Росією житло. Відомо, що 2,5 тисячі родин подали заявки на бронювання коштів.