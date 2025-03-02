Гроші за житло для переселенців у 2025 році — у ПФУ пояснили, що зміниться

Гроші за житло для ВПО — як тепер надаватимуть компенсацію
Українцям, які у 2025 році безплатно розміщуватимуть у своєму житлі внутрішньо переміщених осіб, продовжать отримувати за це компенсацію на комунальні послуги від держави. Однак механізм нарахувань дещо зміниться.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
Компенсація за розміщення ВПО — що зміниться
З березня розгляд нових звернень про призначення компенсації витрат за безоплатне розміщення (ВПО) здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ). Як зазначають у держструктурі, для отримання виплат до органу Пенсійного фонду України подаються повідомлення і заява (встановленої форми).
"Документи можуть подаватись у паперовому або електронному вигляді, зокрема через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду", — йдеться у повідомленні.
Компенсація витрат призначається власнику житлового приміщення на шість місяців та автоматично продовжується на наступні пів року після проведення перевірки права на призначення компенсації. Розмір компенсації – 450 грн на одну розміщену особу.
Чому компенсацію можуть не призначити
Так станеться, якщо:
- з'ясується факт родинних зв’язків власника житла з ВПО/членом його сім’ї;
- отримано інформацію про непроживання ВПО понад місяць у житловому приміщенні, за адресою якого надається компенсація витрат, або установлено факт перебування ВПО за кордоном більше ніж 30 календарних днів підряд на дату проведення перевірки права на отримання компенсації витрат;
- встановлено факт наведення в заяві або повідомленні неправдивої інформації.
Раніше стало відомо, що грошову компенсацію ВПО, які винаймають житло, у 2025 році надаватимуть ще у двох містах. Відповідні зміни погодив Кабмін.
Також в уряді сказали, коли переселенці почнуть отримувати гроші за знищене Росією житло. Відомо, що 2,5 тисячі родин подали заявки на бронювання коштів.
Читайте Новини.LIVE!