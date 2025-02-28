Выплаты в более 1 тыс. долларов — где регистрируют на помощь от Британии

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Части граждан доступна многоцелевая денежная помощь от международной организации "Mercy Corps", ОО "Ответственные граждане" и при финподдержке правительства Великобритании в рамках программы LIVES 3.0. Подать заявки могут жители Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщает ОО "ВПО Украины".

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Условия финансовой помощи от Mercy Corps

Организаторы отмечают, что деньги можно получить по проекту "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная помощь населению, пострадавшему в результате войны в Украине (LIVES) 3.0".

Подать заявки на материальную помощь смогут домохозяйства, которые:

проживают в Краматорском районе (местные и переселенцы);

общий доход членов семьи меньше суммы 6,32 тыс. грн на человека в месяц;

живут в коллективных центрах, в поврежденном жилье, или являются бездомными;

семьи с лицами с инвалидностью;

домохозяйства, где более трех несовершеннолетних детей;

в семье есть только отец или мать, где есть несовершеннолетние дети;

в домохозяйстве есть беременные женщины или женщины, которые кормят детей грудью;

в семье есть люди пенсионного возраста;

в домохозяйстве есть одна одинокая/несколько одиноких лиц пенсионного возраста;

в семье есть безработные предпенсионного, не имеющие пенсий;

в домохозяйстве есть граждане с тяжелыми болезнями.

Как оформить финансовую помощь

Размер денежной помощи составляет 3,6 тыс. грн, а продолжительность финансирования будет покрывать трехмесячный период. Совокупная сумма на каждого члена домохозяйства составляет 10,8 тыс. грн. Однако максимально из одной семьи выплатят помощь для пяти человек. В случае большего количества лиц в домохозяйстве — сумма помощи не сможет превышать 54 тыс. грн (более 1 тыс. долл.).

Однако регистрация еще не будет гарантировать получение выплат. Помощь будут предоставлять только тем, кто в ней нуждается больше всего, из-за ограниченности ресурсов. Отбирать претендентов будут на основе:

местонахождение семьи;

состава домохозяйства;

социального статуса семьи;

общих доходов домохозяйства.

"Чтобы связаться с нами по любому из вышеупомянутых вопросов или в случае беспокойства по обработке нами Ваших персональных данных, воспользуйтесь своими правами и предоставьте запрос непосредственно в ОО "Ответственные граждане" по телефону горячей линии +380665670016", — добавили в организации.

Ранее мы писали, что некоторые малолетние дети могут получить единовременную материальную денежную помощь на психологическую поддержку, эмоциональный рост и жизнестойкость. Средства предоставит по программе "Милосердие" Горная городская тергромада.

Также мы сообщали, что граждане имеют право на выплату 10,8 тыс. грн весной по программе помощи от UNHCR Ukraine. Заявки смогут подать жители Роменской громады.