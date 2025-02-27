Виплати до 13 тис. грн — хто з українських дітей отримає у 2025 році

Маленькі діти з олівцями. Фото: Freepik

Українські діти, які не досягли 18 років, можуть отримати грошову допомогу у 13 тис. грн. Гроші нададуть для психологічної підтримки та життєстійкості тим, хто постраждав внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту в одному з регіонів Луганської області.

Про це йдеться у повідомленні Гірської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району.

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Як зазначається, стартувала виплата одноразової матеріальної грошової допомоги на психологічну підтримку, емоційне зростання та життєстійкість постраждалим дітям. Надання грошової допомоги реалізується в рамках соціальної цільової програми "Милосердя" Гірської міської тергромади на 2024-2027 роки.

"13 тис. грн допомоги можуть отримати діти з Гірської ТГ, які постраждали від війни", — зазначається у повідомленні.

Право на допомогу мають неповнолітні діти, у яких є статус постраждалих через воєнні дії та збройний конфлікт, що підтверджено відповідними рішеннями або розпорядженнями.

Які необхідні документи та як зареєструватися

Потрібно надати документи:

заяву від матері/батька, законного представника дитини;

копію паспорта заявника;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію витягу з реєстру територіальної громади заявника;

копія витягу з реєстру територіальної громади дитини (від 14 років);

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (за наявності);

копію документа про опіку/піклування (у разі звернення законного представника);

копію рішення/розпорядження про надання дитині статусу постраждалої внаслідок війни;

копію довідки з банку із зазначенням реквізитів рахунку заявника;

згоду на обробку персональних даних.

Документи, що подаються, повинні бути засвідчені належним чином.

Їх потрібно надіслати на адресу Гірської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області через відділення "Укрпошти" на а/с 527, м. Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області, 51500.

Консультації доступні за номерами:

066-982-54-84;

095-190-43-27.

Нагадаємо, породіллі можуть отримати одноразову грошову допомогу від 25 тис. до 40 тис. грн. Відповідні виплати запровадила Хорольська міська рада для місцевих та приїжджих.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати виплати у 3,6 тис. грн навесні за програмою допомоги від UNHCR Ukraine. Заявки зможуть подати мешканці Роменської громади.