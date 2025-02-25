Виплати на дітей — де жінкам виплачують від 25 тис. до 40 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українські жінки можуть отримати грошову допомогу від 25 тис. до 40 тис. грн. Таким правом на додаткову виплату наділені породіллі в одному з регіонів.

Про це йдеться у повідомленні Комунального некомерційного підприємства "Хорольська міська лікарня".

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Там зазначили, що Національна служба здоров'я України уклала угоду з лікарнею. Договір за пакетом "Медична допомога при пологах" передбачає надання безоплатної та якісної медичної допомоги для появи малюка на світ.

Також Хорольська міська рада запровадила одноразову грошову допомогу породіллям за соціальною програмою "Турбота". В її рамках можна отримати:

40 тис. грн — жінкам, зареєстрованим у Хорольській громаді;

25 тис. грн — жінкам з інших областей.

"Ми чекаємо на вас у нашому пологовому відділенні, де вам буде надано професійну акушерсько-гінекологічну допомогу в комфортних умовах. Наші фахівці працюють, щоб забезпечити вам безпеку, підтримку та теплу атмосферу в один із найважливіших моментів вашого життя", — йдеться у повідомленні.

Там облікували адресу: м. Хорол, вул. М. Полонського 11/1.

Контактні номери телефонів: 380951196217; 3805362 33258.

Державні виплати при народженні дитини

У 2025 році держава виплачує кошти батькам, попри повномасштабну війну з Росією, за народження дитини. Як і минулого року, виплата становить понад 41 тис. грн.

За правилами, допомогу виплачують кількома траншами. А саме:

10,32 тис. грн — одноразово;

по 860 грн — протягом трьох років щомісяця.

Раніше ми писали, що українці можуть подати заявки на фіндопомогу від міжнародної неурядової організації Данії. Йдеться про виплату 10,8 тис. грн в одні руки, а максимально кошти зможуть отримати п'ятеро людей у родині.

Також повідомляли, що міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps відкрила реєстрацію на надання фіндопомоги. Домогосподарство з п'яти осіб може отримати понад 50 тис. грн.