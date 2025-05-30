Выплаты в 10,8 тыс. грн — кто может получить средства от Британии

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Общественная организация "Ответственные граждане" и международная гуманитарная организация "Mercy Corps" объявили регистрацию на многоцелевую денежную помощь при финподдержке Великобритании. Выплаты будут доступны только в одной из прифронтовых громад.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОО "Ответственные граждане".

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Как отмечается, речь идет о проекте "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная помощь населению, пострадавшему в результате войны в Украине", который доступен для жителей Криворожской громады Покровского района Донецкой области.



К участию в программе приглашают лишь некоторые домохозяйства. На выплаты имеют право:

те, кто проживает в районах в 16-30 км от районов активных боевых действий;

переместились в течение последних 30 дней из районов, расположенных на расстоянии до 15-30 км от горячих точек или из оккупированных районов;

те, кто проживает в районах за 15 км от зон проведения активных боевых действий;

те, чье жилье стало непригодным для жизни из-за войны (за последние 30 дней);

те, кто находится в состоянии перемещения 31-180 дней из районов 0-30 км от зоны боевых действий или с оккупированных территорий;

общий ежемесячный доход всех членов семьи не превышает 6 318 грн на одного человека.

Среди приоритетных категорий граждан — те, кто проживает в коллективных центрах, поврежденном жилье или не имеют жилья, лица с инвалидностью, семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, одинокие родители, воспитывающие детей до 18 лет, те, у кого семье есть беременные женщины или женщины, кормящие грудью, пожилые люди (от 60 лет), одинокие пожилые люди, которые не имеют взрослых членов семьи до 59 лет, безработные граждане предпенсионного возраста (50-59 лет), лица с тяжелыми хроническими болезнями.

Размер денежной помощи и как получить

По информации организаторов, размер помощи составляет 3,6 тыс. грн в месяц на каждого члена домохозяйства. Выплата будет осуществлена одним платежом в сумме 10,8 тыс. грн на человека.

Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо заполнить специальную онлайн-анкету.

"Участие в регистрации не гарантирует получения помощи. Ресурсы ограничены, поэтому приоритет будет предоставлен тем, кто пострадал больше всего и не получал недавно помощи от нашей организации, Mercy Corps или других", — говорится в сообщении.



В случае избрания домохозяйства для оказания помощи операторы выйдут на связь для подтверждения данных. Это может охватывать период от двух недель до трех месяцев.

Детали можно уточнить по контактам:

е-адрес: zvernennya@responsiblecitizens.org;

горячая линия: 066 567 00 16.

Объявление. Источник: ОО "Ответственные граждане"

Проект по предоставлению многоцелевой денежной помощи реализуют при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Напомним, предприниматели из Харькова и области могут принять участие в проекте "Трудоустройство". По программе, участники могут получить гранты от 110 тыс. гривен.

Также мы рассказывали, что представители бизнеса могут подать заявки для участия в программе "Рестарт для ВПЛ". В рамках проекта можно будет получить грант в сумме 10 тыс. долларов.