Виплати у 10,8 тис. грн — хто зможе отримати кризову допомогу від УВКБ ООН у червні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року деякі громадяни зможуть оформити багатоцільову грошову допомогу швидкого реагування від благодійного фонду "Право на захист" та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). За програмою, кошти нададуть евакуйованим особам.

Про це інформує пресцентр БФ "Право на захист".

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Детальніше про допомогу евакуйованим громадянам

Як зазначають у БФ "Право на захист", громадяни, які евакуюються з небезпечних населених пунктів, можуть отримати необхідну кризову фінансову допомогу.

Подати заявки на фіндопомогу можна виключно, дотримуючись певних правил. А саме — не минуло 30 днів з моменту:

виїзду з небезпечних місць;

постраждали через обстріл, мають пошкоджене житло;

оселя стала непридатна для життя через військові дії;

домогосподарство залишається у звичному місці проживання, однак немає доходів;

родина втратила близьку людину;

хтось з рідних потребує госпіталізації чи лікування через шкоду, завдану у зв'язку з агресією РФ.

"Запис здійснюється лише для осіб, які відповідають усім критеріям. Якщо ви вже отримували допомогу — повторної реєстрації немає", — повідомляють в організації.

Сума фіндопомоги та як отримати

Розмір фінансової допомоги становитиме 3,6 тис. грн на особу на місяць, а загалом кожна особа в родині зможе розраховувати на 10,8 тис. грн за три місяці.

Обов’язково необхідно надати такі документи:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

довідка внутрішньо переміщеної особи;

довідка про евакуацію.

"Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги", — додали організатори.

Громадяни можуть звертатися за деталями за контактами у будні з 09:00 до 18:00:

гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711;

електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

Раніше ми розповідали, що внутрішньо переміщені особи можуть взяти участь у програмі допомоги від фонду Save the Children. На виплати зможуть претендувати родини, які мають дітей чи людей похилого віку.

Також повідомляли, що українкам доступна допомога від БФ "Вітри змін". Програма з надання фінансової підтримки охоплює три українські регіони.