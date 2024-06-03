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Финпомощь от ACTED — кто имеет право на выплаты в июне

3 июня 2024 15:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Деньги от ACTED – кто и как может получить помощь в июне
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы, пострадавшие от войны, в ряде регионов могут оформить денежную помощь от французской организации ACTED. Один человек может получить 6,6 тысячи гривен.

Об этом сообщает Novy.tv.

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Детали программы помощи от ACTED

Финансовая помощь от ACTED доступна гражданам, проживающим в определенных тергромадах и имеющих категорию уязвимости. Помощь оказывают:

  • одиноким матерям или родителям;
  • пожилым людям — от 60 лет и старше;
  • семьям, где есть лица с инвалидностью, и малоподвижные люди, нуждающиеся в заботе;
  • многодетным семьям и семьям с детьми до одного года;
  • семьям, где есть беременные и кормящие женщины;
  • семьям, у которых в результате боевых действий полностью/частично повреждено жилье.

К программе помощи могут присоединиться украинцы, проживающие в регионах:

  • в Краматорском районе Донецкой области;
  • Запорожском районе Запорожской области;
  • в Куцурубской, Очаковской ОТГ Николаевской области;
  • в Ахтырском районе Сумской области;
  • в Изюмском, Купянском районе Харьковской области;
  • Херсонской области.

Как зарегистрироваться на помощь

Для того чтобы оформить выплаты, необходимо подать заявку на регистрацию по телефону 063 453 5710 с 9 по 16 в рабочие дни. Помощь оформят на основе следующих документов:

  • паспорта гражданина; идентификационного кода;
  • свидетельства о рождении детей;
  • реквизитов банковской карты банка (IBAN);
  • акта или фотографии повреждений дома, если были повреждения.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в 2024 году имеют право на ряд медицинских обследований у семейного врача, за которые не нужно платить. В правительстве привели список бесплатных услуг.

Также мы писали, что в четырех регионах граждане могут получить пособие по проекту Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). На выплаты имеют право внутренние переселенцы.

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