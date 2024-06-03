Деньги от ACTED – кто и как может получить помощь в июне

Финпомощь от ACTED — кто имеет право на выплаты в июне
Украинцы, пострадавшие от войны, в ряде регионов могут оформить денежную помощь от французской организации ACTED. Один человек может получить 6,6 тысячи гривен.
Об этом сообщает Novy.tv.
Детали программы помощи от ACTED
Финансовая помощь от ACTED доступна гражданам, проживающим в определенных тергромадах и имеющих категорию уязвимости. Помощь оказывают:
- одиноким матерям или родителям;
- пожилым людям — от 60 лет и старше;
- семьям, где есть лица с инвалидностью, и малоподвижные люди, нуждающиеся в заботе;
- многодетным семьям и семьям с детьми до одного года;
- семьям, где есть беременные и кормящие женщины;
- семьям, у которых в результате боевых действий полностью/частично повреждено жилье.
К программе помощи могут присоединиться украинцы, проживающие в регионах:
- в Краматорском районе Донецкой области;
- Запорожском районе Запорожской области;
- в Куцурубской, Очаковской ОТГ Николаевской области;
- в Ахтырском районе Сумской области;
- в Изюмском, Купянском районе Харьковской области;
- Херсонской области.
Как зарегистрироваться на помощь
Для того чтобы оформить выплаты, необходимо подать заявку на регистрацию по телефону 063 453 5710 с 9 по 16 в рабочие дни. Помощь оформят на основе следующих документов:
- паспорта гражданина; идентификационного кода;
- свидетельства о рождении детей;
- реквизитов банковской карты банка (IBAN);
- акта или фотографии повреждений дома, если были повреждения.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы в 2024 году имеют право на ряд медицинских обследований у семейного врача, за которые не нужно платить. В правительстве привели список бесплатных услуг.
Также мы писали, что в четырех регионах граждане могут получить пособие по проекту Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). На выплаты имеют право внутренние переселенцы.
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