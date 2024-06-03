Деньги от ACTED – кто и как может получить помощь в июне

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, пострадавшие от войны, в ряде регионов могут оформить денежную помощь от французской организации ACTED. Один человек может получить 6,6 тысячи гривен.

Об этом сообщает Novy.tv.

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Детали программы помощи от ACTED

Финансовая помощь от ACTED доступна гражданам, проживающим в определенных тергромадах и имеющих категорию уязвимости. Помощь оказывают:

одиноким матерям или родителям;

пожилым людям — от 60 лет и старше;

семьям, где есть лица с инвалидностью, и малоподвижные люди, нуждающиеся в заботе;

многодетным семьям и семьям с детьми до одного года;

семьям, где есть беременные и кормящие женщины;

семьям, у которых в результате боевых действий полностью/частично повреждено жилье.

К программе помощи могут присоединиться украинцы, проживающие в регионах:

в Краматорском районе Донецкой области;

Запорожском районе Запорожской области;

в Куцурубской, Очаковской ОТГ Николаевской области;

в Ахтырском районе Сумской области;

в Изюмском, Купянском районе Харьковской области;

Херсонской области.

Как зарегистрироваться на помощь

Для того чтобы оформить выплаты, необходимо подать заявку на регистрацию по телефону 063 453 5710 с 9 по 16 в рабочие дни. Помощь оформят на основе следующих документов:

паспорта гражданина; идентификационного кода;

свидетельства о рождении детей;

реквизитов банковской карты банка (IBAN);

акта или фотографии повреждений дома, если были повреждения.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в 2024 году имеют право на ряд медицинских обследований у семейного врача, за которые не нужно платить. В правительстве привели список бесплатных услуг.

Также мы писали, что в четырех регионах граждане могут получить пособие по проекту Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). На выплаты имеют право внутренние переселенцы.