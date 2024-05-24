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Фінансова допомога від ЮНІСЕФ — як отримати 54 тис. грн

24 травня 2024 13:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога від ЮНІСЕФ — кому виплатять 54 тис. грн
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні родини з вразливих категорій з двох областей зможуть отримати від ЮНІСЕФ фінансову допомогу. Йдеться про громадян, які евакуюються з прифронтових населених пунктів.

Про це йдеться на порталі Міністерства соцполітики.

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Хто має право на допомогу ЮНІСЕФ

У відомстві зазначають, що фінансову допомогу від ЮНІСЕФ отримають громадяни з прифронтових громад таких областей:

  • Харківська область;
  • Сумська область.

Виплати здійснять родинам з дітьми, які з 1 травня поточного року підлягають під обов’язкову евакуацію, та належать до вразливих категорій:

  • у родині є дорослий громадянин чи неповнолітня дитина з інвалідністю;
  • багатодітна родина з дітьми до 18 років;
  • вихованням дітей займається одинока мати чи батько;
  • малозабезпечена сім’я з дітьми віком до 18 років.

Які суми допомоги та як отримати

У міністерстві повідомили, що люди з цих областей після евакуації мають право на допомогу у сумі 10,8 тис. грн на одну особу.

Гроші зможуть отримати до п'яти осіб у малозабезпеченій родині. Тобто сім'я зможе мати 54 тис. грн додаткової фінансової допомоги.

Матеріальну допомогу надаватимуть одноразово, а тривалість залежатиме від розміру бюджету програми.

Отримати гроші громадяни зможуть від обласної військової адміністрації, якщо евакуація здійснювалася за її допомогою. Тому додатково звертатись за отриманням допомоги не потрібно. Гроші нарахують автоматично.

У разі, якщо евакуацію здійснювали самостійно, то потрібно  звертатися після евакуації в управління соцзахисту населення.

Кошти одноразової допомоги зарахують на банківський рахунок одного із членів родини-отримувача допомоги. Також виплати можна буде одержати через пошту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації оголосили нову програму підтримки "Траєкторія". В її рамках на розвиток власної справи можна отримати до 100 тис. гривень.

Також ми повідомляли, що громадяни у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій в 11 тис. гривень. Таку можливість надає Благодійний фонд "Право на захист".

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