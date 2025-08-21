Видео
Финпомощь в 1 тыс. долларов — кто из селян сможет получить

Финпомощь в 1 тыс. долларов — кто из селян сможет получить

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 13:00
Выплаты для селян — где регистрируют на помощь в 1 тыс. долларов
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе 2025 года некоторые украинские граждане могут принять участие в программе целевой денежной помощи на ведение сельского хозяйства. Проект реализует благотворительный фонд "Ангелы Спасения" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БФ "Ангелы Спасения".

Читайте также:

Кто и где может зарегистрироваться в программе помощи в августе

Как отмечается, проект по предоставлению целевой финпомощи на ведение сельского хозяйства стартовал в Тростянецкой громаде Сумской области. Выплаты получат исключительно жители частных домов.

Принять участие в программе смогут жители громад, которые имеют статус одной из следующих категорий:

  1. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с оккупированных территорий/зон, где продолжаются активные боевые действия;
  2. Домохозяйства, жилье которых было повреждено в результате боевых действий;
  3. Семьи, которые потеряли кормильца в связи с боевыми действиями.

К участию допустят только заявителей с подтверждающими документами о соответствии одной из указанных категорий.

Проект предусматривает предоставление средств на ведение сельского хозяйства в размере 1 тыс. долларов США (помощь предоставят в гривневом эквиваленте в соответствии с официальным курсом).

По словам организаторов, соответствующая финансовая помощь обязательно должна быть использована на покупку сельскохозяйственного инвентаря и продукции. А именно на приобретение:

  • удобрения;
  • семян;
  • с/х инструментов (мотоблоки, теплицы);
  • закупку животных и птицы.

Участники должны будут предоставить отчетность в виде чеков, договоров, накладных.

Как подать заявку на участие в проекте

Граждане, желающие принять участие в проекте от благотворительного фонда "Ангелы Спасения", могут подать заявки, заполнив специальную онлайн-форму.

Также фонд предлагает реализацию комплекса мероприятий по психосоциальной и юридической поддержке населения (тел. 099-229-42-37).

Граждане, желающие зарегистрироваться офлайн, должны обратиться с документами в Тростянецкий городской совет по адресу ул. Мира, 6.

Ранее мы писали, что граждане могут принять участие в программе помощи от Украинского Красного Креста. В его рамках предоставят на бизнес в одном из регионов 100 тыс. грн.

Также мы рассказывали о грантах от WFP в размере 5 тыс. долларов. Средства предоставят на открытие, восстановление или расширение бизнеса.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
