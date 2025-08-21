Виплати для селян — де реєструють на допомогу в 1 тис. доларів

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року деякі українські громадяни можуть взяти участь у програмі цільової грошової допомоги на ведення сільського господарства. Проєкт реалізує благодійний фонд "Янголи Спасіння" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Янголи Спасіння".

Хто і де може зареєструватися у програмі допомоги у серпні

Як зазначається, проєкт з надання цільової фіндопомоги на ведення сільського господарства стартував у Тростянецькій громаді Сумської області. Виплати отримають виключно мешканці приватних будинків.

Взяти участь у програмі зможуть жителі громад, які мають статус однієї з наступних категорій:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з окупованих територій/зон, де тривають активні бойові дії; Домогосподарства, житло яких було пошкоджене внаслідок бойових дій; Родини, які втратили годувальника у зв'язку з бойовими діями.

До участі допустять тільки заявників із підтверджувальними документами щодо відповідності одній із вказаних категорій.

Проєкт передбачає надання коштів на ведення сільського господарства у розмірі 1 тис. доларів США (допомогу нададуть у гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу).

За словами організаторів, відповідна фінансова допомога обов'язково має бути використана на купівлю сільськогосподарського інвентарю та продукції. А саме на придбання:

добрива;

насіння;

с/г інструментів (мотоблоки, теплиці);

закупівлю тварин та птиці.

Учасники муситимуть надати звітність у вигляді чеків, договорів, накладних.

Як подати заявку на участь у проєкті

Громадяни, які бажають взяти участь у проєкті від благодійного фонду "Янголи Спасіння", можуть подати заявки, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Також фонд пропонує реалізацію комплексу заходів з психосоціальної та юридичної підтримки населення (тел. 099-229-42-37).

Громадяни, які бажають зареєструватися офлайн, мають звернутися з документами до Тростянецької міської ради за адресою вул. Миру, 6.

