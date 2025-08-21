Виплати для селян — де реєструють на допомогу в 1 тис. доларів

Фіндопомога в 1 тис. доларів — хто з селян зможе отримати
У серпні 2025 року деякі українські громадяни можуть взяти участь у програмі цільової грошової допомоги на ведення сільського господарства. Проєкт реалізує благодійний фонд "Янголи Спасіння" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).
Про це йдеться у повідомленні пресслужби БФ "Янголи Спасіння".
Хто і де може зареєструватися у програмі допомоги у серпні
Як зазначається, проєкт з надання цільової фіндопомоги на ведення сільського господарства стартував у Тростянецькій громаді Сумської області. Виплати отримають виключно мешканці приватних будинків.
Взяти участь у програмі зможуть жителі громад, які мають статус однієї з наступних категорій:
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з окупованих територій/зон, де тривають активні бойові дії;
- Домогосподарства, житло яких було пошкоджене внаслідок бойових дій;
- Родини, які втратили годувальника у зв'язку з бойовими діями.
До участі допустять тільки заявників із підтверджувальними документами щодо відповідності одній із вказаних категорій.
Проєкт передбачає надання коштів на ведення сільського господарства у розмірі 1 тис. доларів США (допомогу нададуть у гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу).
За словами організаторів, відповідна фінансова допомога обов'язково має бути використана на купівлю сільськогосподарського інвентарю та продукції. А саме на придбання:
- добрива;
- насіння;
- с/г інструментів (мотоблоки, теплиці);
- закупівлю тварин та птиці.
Учасники муситимуть надати звітність у вигляді чеків, договорів, накладних.
Як подати заявку на участь у проєкті
Громадяни, які бажають взяти участь у проєкті від благодійного фонду "Янголи Спасіння", можуть подати заявки, заповнивши спеціальну онлайн-форму.
Також фонд пропонує реалізацію комплексу заходів з психосоціальної та юридичної підтримки населення (тел. 099-229-42-37).
Громадяни, які бажають зареєструватися офлайн, мають звернутися з документами до Тростянецької міської ради за адресою вул. Миру, 6.
Раніше ми писали, що громадяни можуть взяти участь у програмі допомоги від Українського Червоного Хреста. В його рамках нададуть на бізнес в одному з регіонів 100 тис. грн.
Також ми розповідали про гранти від WFP у розмірі 5 тис. доларів. Кошти нададуть на започаткування, відновлення або розширення бізнесу.
Читайте Новини.LIVE!