Выплаты для уязвимых групп украинцев — где предоставят 1 тыс. долларов

Финпомощь в 1 тыс. долларов — где украинцам доступны гранты
Жители трех областей имеют последний шанс подать заявки на участие в "Программе экстренной поддержки средств к существованию" до 1 августа 2025 года. В ее рамках предусмотрено предоставление грантов в размере 1 тыс. долларов (42 тыс. грн).
Об этом сообщает пресс-центр организации в Facebook.
Кто имеет право на гранты в 1 тыс. долларов
Речь идет о программе, которую реализует представительство "Эстонского совета по делам беженцев в Украине" (ERC Ukraine). Она призвана поддержать украинцев, которые ведут хозяйственную деятельность во время войны, в частности, тех, кто пострадал из-за российской агрессии и имеет плохое финансовое положение.
Выплаты смогут получить граждане, которые занимаются:
- животноводством, птицеводством;
- производством молокопродукции;
- огородничеством, садоводством;
- пчеловодством;
- производством пищевой продукции.
Проект распространяется на громады в трех регионах:
- Полтавская область: Миргородский и Лубенский районы;
- Кировоградская область: Кропивницкий район;
- Черкасская область: Черкасский район.
Претенденты должны иметь одну из категорий уязвимости. В частности, помощь будут гарантировать:
- переселенцам;
- одиноким матери/отцу с детьми;
- семьям с тремя и более детьми до 18 лет;
- домохозяйствам, где есть дети до двух лет;
- семьям с лицами с инвалидностью I-II групп;
- домохозяйствам с лицами, имеющими серьезные болезни;
- семьи, где только лица пожилого возраста (от 60 лет);
- домохозяйствам, где повреждено или полностью разрушено жилье;
- семьям, в которых есть раненые/погибшие в результате боевых действий лица;
- членам семей в возрасте 18-49 лет, где есть безработные;
- домохозяйствам, где есть минимум один безработный человек в возрасте 50-59 лет;
- семьям, где есть хотя бы один человек с хронической болезнью, что не дает активно работать.
В рамках программы можно будет получить гранты от 29 тыс. до 42 тыс. грн. В частности:
- на птицеводство дадут 30 тыс. грн;
- на разведение коров — 42 тыс. грн;
- на свиноводство — 31 тыс. грн;
- на производство пищевой продукции — 42 тыс. грн;
- на предоставление услуг — 42 тыс. грн.
Как зарегистрироваться в грантовой программе
Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, нужно заполнить онлайн-анкету и дать согласие на обработку, использование, передачу и хранение персональной информации.
Заявки будут принимать до 23:59 1 августа 2025 года.
Ранее мы писали, что в Сумской области реализуют программу помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В ее рамках предоставят почти по 11 тыс. грн каждому в семье.
Также мы рассказывали, что французская международная неправительственная гуманитарная организация "Acted Ukraine" предоставит домохозяйствам выплаты. Деньги будут доступны для уязвимых категорий граждан в трех регионах.
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