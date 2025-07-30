Выплаты для уязвимых групп украинцев — где предоставят 1 тыс. долларов

Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители трех областей имеют последний шанс подать заявки на участие в "Программе экстренной поддержки средств к существованию" до 1 августа 2025 года. В ее рамках предусмотрено предоставление грантов в размере 1 тыс. долларов (42 тыс. грн).

Об этом сообщает пресс-центр организации в Facebook.

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Речь идет о программе, которую реализует представительство "Эстонского совета по делам беженцев в Украине" (ERC Ukraine). Она призвана поддержать украинцев, которые ведут хозяйственную деятельность во время войны, в частности, тех, кто пострадал из-за российской агрессии и имеет плохое финансовое положение.

Выплаты смогут получить граждане, которые занимаются:

животноводством, птицеводством;

производством молокопродукции;

огородничеством, садоводством;

пчеловодством;

производством пищевой продукции.

Проект распространяется на громады в трех регионах:

Полтавская область: Миргородский и Лубенский районы;

Кировоградская область: Кропивницкий район;

Черкасская область: Черкасский район.

Претенденты должны иметь одну из категорий уязвимости. В частности, помощь будут гарантировать:

переселенцам;

одиноким матери/отцу с детьми;

семьям с тремя и более детьми до 18 лет;

домохозяйствам, где есть дети до двух лет;

семьям с лицами с инвалидностью I-II групп;

домохозяйствам с лицами, имеющими серьезные болезни;

семьи, где только лица пожилого возраста (от 60 лет);

домохозяйствам, где повреждено или полностью разрушено жилье;

семьям, в которых есть раненые/погибшие в результате боевых действий лица;

членам семей в возрасте 18-49 лет, где есть безработные;

домохозяйствам, где есть минимум один безработный человек в возрасте 50-59 лет;

семьям, где есть хотя бы один человек с хронической болезнью, что не дает активно работать.

В рамках программы можно будет получить гранты от 29 тыс. до 42 тыс. грн. В частности:

на птицеводство дадут 30 тыс. грн;

на разведение коров — 42 тыс. грн;

на свиноводство — 31 тыс. грн;

на производство пищевой продукции — 42 тыс. грн;

на предоставление услуг — 42 тыс. грн.

Как зарегистрироваться в грантовой программе

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, нужно заполнить онлайн-анкету и дать согласие на обработку, использование, передачу и хранение персональной информации.

Заявки будут принимать до 23:59 1 августа 2025 года.

Ранее мы писали, что в Сумской области реализуют программу помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В ее рамках предоставят почти по 11 тыс. грн каждому в семье.

Также мы рассказывали, что французская международная неправительственная гуманитарная организация "Acted Ukraine" предоставит домохозяйствам выплаты. Деньги будут доступны для уязвимых категорий граждан в трех регионах.