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Главная Финансы Финпомощь в 1 тыс. долларов — где украинцам доступны гранты

Финпомощь в 1 тыс. долларов — где украинцам доступны гранты

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 08:00
Выплаты для уязвимых групп украинцев — где предоставят 1 тыс. долларов
Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители трех областей имеют последний шанс подать заявки на участие в "Программе экстренной поддержки средств к существованию" до 1 августа 2025 года. В ее рамках предусмотрено предоставление грантов в размере 1 тыс. долларов (42 тыс. грн).

Об этом сообщает пресс-центр организации в Facebook.

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Речь идет о программе, которую реализует представительство "Эстонского совета по делам беженцев в Украине" (ERC Ukraine). Она призвана поддержать украинцев, которые ведут хозяйственную деятельность во время войны, в частности, тех, кто пострадал из-за российской агрессии и имеет плохое финансовое положение.

Выплаты смогут получить граждане, которые занимаются:

  • животноводством, птицеводством;
  • производством молокопродукции;
  • огородничеством, садоводством;
  • пчеловодством;
  • производством пищевой продукции.

Проект распространяется на громады в трех регионах:

  • Полтавская область: Миргородский и Лубенский районы;
  • Кировоградская область: Кропивницкий район;
  • Черкасская область: Черкасский район.

Претенденты должны иметь одну из категорий уязвимости. В частности, помощь будут гарантировать:

  • переселенцам;
  • одиноким матери/отцу с детьми;
  • семьям с тремя и более детьми до 18 лет;
  • домохозяйствам, где есть дети до двух лет;
  • семьям с лицами с инвалидностью I-II групп;
  • домохозяйствам с лицами, имеющими серьезные болезни;
  • семьи, где только лица пожилого возраста (от 60 лет);
  • домохозяйствам, где повреждено или полностью разрушено жилье;
  • семьям, в которых есть раненые/погибшие в результате боевых действий лица;
  • членам семей в возрасте 18-49 лет, где есть безработные;
  • домохозяйствам, где есть минимум один безработный человек в возрасте 50-59 лет;
  • семьям, где есть хотя бы один человек с хронической болезнью, что не дает активно работать.

В рамках программы можно будет получить гранты от 29 тыс. до 42 тыс. грн. В частности:

  • на птицеводство дадут 30 тыс. грн;
  • на разведение коров — 42 тыс. грн;
  • на свиноводство — 31 тыс. грн;
  • на производство пищевой продукции — 42 тыс. грн;
  • на предоставление услуг — 42 тыс. грн.

Как зарегистрироваться в грантовой программе

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе, нужно заполнить онлайн-анкету и дать согласие на обработку, использование, передачу и хранение персональной информации.

Заявки будут принимать до 23:59 1 августа 2025 года.

Ранее мы писали, что в Сумской области реализуют программу помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В ее рамках предоставят почти по 11 тыс. грн каждому в семье.

Также мы рассказывали, что французская международная неправительственная гуманитарная организация "Acted Ukraine" предоставит домохозяйствам выплаты. Деньги будут доступны для уязвимых категорий граждан в трех регионах.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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