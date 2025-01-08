Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Финпомощь УВКБ ООН в январе — кто получит 10,8 тыс. грн arrow

Финпомощь УВКБ ООН в январе — кто получит 10,8 тыс. грн

8 января 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты УВКБ ООН в январе – кто и где получит 10,8 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Жители Киева и области вскоре смогут подать заявки на денежную помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о выплатах в 10,8 тыс. гривен для наиболее уязвимых категорий населения.

Об этом говорится в анонсе УВКБ ООН в Telegram.

Читайте также:

Кто и когда может подать заявки на выплаты от УВКБ ООН

Как отмечается, с 13 января 2025 года украинцы смогут подать заявки на многоцелевую денежную помощь УВКБ ООН представителям БФ "Право на защиту" в офисе в столице, а также выездным мобильным бригадам в ряде населенных пунктов в области.

Требования по оказанию помощи не изменились. Как и раньше, на денежную помощь смогут претендовать:

  • вынужденные переселенцы с официальным статусом;
  • лица, которые вернулись на свои прежние адреса проживания (в частности, из-за рубежа).

Также важно, чтобы доход на одного человека не превышал 5,4 тыс. грн, нужно принадлежать к одной из следующих категорий уязвимости:

  • неполная семья, где есть только один из родителей, с несовершеннолетними детьми/лицами преклонного возраста (от 55 лет);
  • в семье из старших — один или двое пожилых людей (от 55 лет), где воспитывают несовершеннолетних детей;
  • в семье есть лицо с особыми потребностями: инвалидность или тяжелые хронические болезни.

Размер помощи и перечень необходимых документов

"Денежная помощь от УВКБ ООН — это единовременная выплата ВПЛ и пострадавшим от военных действий. Сумма помощи составляет 3,6 тыс. грн на человека в течение трех месяцев", — говорится в сообщении.

То есть, максимально один человек в семье может рассчитывать на 10,8 тыс. грн денежной помощи от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

При подаче заявки должны присутствовать все члены семьи в пунктах сбора данных. Нужно будет предоставить такой пакет документов:

  • паспорт гражданина, свидетельство о рождении ребенка (при наличии);
  • идентификационный код;
  • номер банковской карты для начисления выплаты;
  • документы, где говорится о принадлежности к категории уязвимости (в частности, медицинские справки).

Графики работы с 13 января офиса в столице, а также выездных мобильных бригад в ряде населенных пунктов в области, появятся дополнительно в телеграм-канале по ссылке.

Уточнить информацию о выплатах можно по следующим контактам (Пн-Пт 09:00–18:00):

  • горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711;
  • электронная почта по ссылке.

 

помощь украинцам
Объявление. Источник: УВКБ ООН в Telegram.

Напомним, украинцам доступна зимняя помощь "Деньги на отопление" от организации ACTED. Средства смогут получить жители громад некоторых областей.

Также мы писали, что семьи могут оформить 43 тыс. гривен помощи от БФ "Каритас Донецк". Выплаты доступны в Днепропетровской области.

выплаты ООН финансовая помощь материальная помощь денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:18 "Фашистское государство" — Алиев пригрозил Армении "уничтожением"

09:17 В ВОЗ проинформировали об угрозах метапневмовируса

09:00 Сокрушительное землетрясение в Тибете — количество жертв возросло

08:58 Vertu готовит к выпуску премиальный кнопочный телефон с ИИ

08:54 S.T.A.L.K.E.R. 2 показал раннюю версию Чернобыльской зоны — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:45 Оккупанты готовятся вывезти в РФ тысячи детей — детали от ЦНС

08:45 Украинка получила платежку за газ с суммой на 278 тыс. грн

08:35 Очереди на границе Украины — к чему стоит приготовиться водителям

08:30 В Калифорнии вспыхнул район, в котором живут звезды Голливуда

08:30 Как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы — алгоритм действий

09:18 "Фашистское государство" — Алиев пригрозил Армении "уничтожением"

09:17 В ВОЗ проинформировали об угрозах метапневмовируса

09:00 Сокрушительное землетрясение в Тибете — количество жертв возросло

08:58 Vertu готовит к выпуску премиальный кнопочный телефон с ИИ

08:54 S.T.A.L.K.E.R. 2 показал раннюю версию Чернобыльской зоны — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:45 Оккупанты готовятся вывезти в РФ тысячи детей — детали от ЦНС

08:45 Украинка получила платежку за газ с суммой на 278 тыс. грн

08:35 Очереди на границе Украины — к чему стоит приготовиться водителям

08:30 В Калифорнии вспыхнул район, в котором живут звезды Голливуда

08:30 Как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы — алгоритм действий

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

Text

08:20 Нардеп высказался о возможном проведении выборов

Text

08:00 Заявление Трампа о завершении войны в Украине — эфир Ранок.LIVE

7 января 2025
Text

22:57 Сбитие шести ракет с помощью F-16 — авиаэксперт прокомментировал

Text

21:59 Попенко спрогнозировал повышение тарифов на свет

Text

19:43 Железняк назвал причины закрытия ФЛП в Украине

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья