Выплаты УВКБ ООН в январе – кто и где получит 10,8 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Киева и области вскоре смогут подать заявки на денежную помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о выплатах в 10,8 тыс. гривен для наиболее уязвимых категорий населения.

Об этом говорится в анонсе УВКБ ООН в Telegram.

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Как отмечается, с 13 января 2025 года украинцы смогут подать заявки на многоцелевую денежную помощь УВКБ ООН представителям БФ "Право на защиту" в офисе в столице, а также выездным мобильным бригадам в ряде населенных пунктов в области.

Требования по оказанию помощи не изменились. Как и раньше, на денежную помощь смогут претендовать:

вынужденные переселенцы с официальным статусом;

лица, которые вернулись на свои прежние адреса проживания (в частности, из-за рубежа).

Также важно, чтобы доход на одного человека не превышал 5,4 тыс. грн, нужно принадлежать к одной из следующих категорий уязвимости:

неполная семья, где есть только один из родителей, с несовершеннолетними детьми/лицами преклонного возраста (от 55 лет);

в семье из старших — один или двое пожилых людей (от 55 лет), где воспитывают несовершеннолетних детей;

в семье есть лицо с особыми потребностями: инвалидность или тяжелые хронические болезни.

Размер помощи и перечень необходимых документов

"Денежная помощь от УВКБ ООН — это единовременная выплата ВПЛ и пострадавшим от военных действий. Сумма помощи составляет 3,6 тыс. грн на человека в течение трех месяцев", — говорится в сообщении.

То есть, максимально один человек в семье может рассчитывать на 10,8 тыс. грн денежной помощи от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

При подаче заявки должны присутствовать все члены семьи в пунктах сбора данных. Нужно будет предоставить такой пакет документов:

паспорт гражданина, свидетельство о рождении ребенка (при наличии);

идентификационный код;

номер банковской карты для начисления выплаты;

документы, где говорится о принадлежности к категории уязвимости (в частности, медицинские справки).

Графики работы с 13 января офиса в столице, а также выездных мобильных бригад в ряде населенных пунктов в области, появятся дополнительно в телеграм-канале по ссылке.

Уточнить информацию о выплатах можно по следующим контактам (Пн-Пт 09:00–18:00):

горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711;

электронная почта по ссылке.

Объявление. Источник: УВКБ ООН в Telegram.

Напомним, украинцам доступна зимняя помощь "Деньги на отопление" от организации ACTED. Средства смогут получить жители громад некоторых областей.

Также мы писали, что семьи могут оформить 43 тыс. гривен помощи от БФ "Каритас Донецк". Выплаты доступны в Днепропетровской области.