Выплаты до 50 тыс. грн — где украинцам доступна денежная помощь в 2025 году

Финпомощь украинцам — кто сможет получить 50 тыс. грн
В Херсонской городской территориальной громаде рассказали, кому доступна единовременная денежная помощь в 2025 году. В частности, предусмотрена поддержка семей погибших и пострадавших в результате российской агрессии до 50 тыс. грн.
Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.
Подробнее о единовременной денежной помощи
Как пояснили в ГВА, на территории громады действует программа "Социальная защита". В 2025 году ее несколько подкорректировали, благодаря чему единовременную денежную помощь смогут получить больше граждан.
Предусмотрены выплаты по нескольким направлениям.
- Помощь ветеранам и долгожителям
Выплаты смогут получить участники боевых действий Второй мировой войны в размере 3 тыс. грн ко Дню Независимости.
Также предоставлено право на помощь для 100-летних и старших жителей громады в сумме 3 тыс. грн ко дню рождения.
- Финансирование медицинских услуг
Граждане, нуждающиеся в лечении онкологии и операциях могут получить 10 тыс. грн. В частности, онкобольные без стационарного лечения — 5 тыс. грн. На операции на сердце и суставах предоставляют 10 тыс. грн.
Соответствующая помощь предоставляется один раз в год.
- Помощь семьям погибших и пострадавших от агрессии РФ
Родные погибших могут получить 30 тыс. грн. Родителям детей, получивших ранения выплачивают по 30 тыс. грн. Гражданским, пострадавшим от боевых действий предоставляют такие суммы:
на амбулаторное лечение — 5 тыс. грн;
на стационарное лечение:
- до семи дней — 15 тыс. грн;
- до 21 дня — 25 тыс. грн;
- более чем 21 день — 50 тыс. грн.
Такая финансовая помощь также предоставляется единовременно.
Семьям погибших военных из Херсонской громады выплачивают по 40 тыс. грн.
Как получить денежную помощь
Граждане, проживающие в Херсонской тергромаде, могут обращаться с вопросом о единовременной денежной помощи в 2025 году по следующим контактам:
- Днепровский район — 099 25 35 491;
- Корабельный район — 050 87 51 141;
- Центральный район — 066 44 79 236.
Там предоставят подробную информацию о перечне документов и порядке оформления финпомощи.
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