Выплаты до 50 тыс. грн — где украинцам доступна денежная помощь в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Херсонской городской территориальной громаде рассказали, кому доступна единовременная денежная помощь в 2025 году. В частности, предусмотрена поддержка семей погибших и пострадавших в результате российской агрессии до 50 тыс. грн.

Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Читайте также:

Подробнее о единовременной денежной помощи

Как пояснили в ГВА, на территории громады действует программа "Социальная защита". В 2025 году ее несколько подкорректировали, благодаря чему единовременную денежную помощь смогут получить больше граждан.

Предусмотрены выплаты по нескольким направлениям.

Помощь ветеранам и долгожителям

Выплаты смогут получить участники боевых действий Второй мировой войны в размере 3 тыс. грн ко Дню Независимости.

Также предоставлено право на помощь для 100-летних и старших жителей громады в сумме 3 тыс. грн ко дню рождения.

Финансирование медицинских услуг

Граждане, нуждающиеся в лечении онкологии и операциях могут получить 10 тыс. грн. В частности, онкобольные без стационарного лечения — 5 тыс. грн. На операции на сердце и суставах предоставляют 10 тыс. грн.

Соответствующая помощь предоставляется один раз в год.

Помощь семьям погибших и пострадавших от агрессии РФ

Родные погибших могут получить 30 тыс. грн. Родителям детей, получивших ранения выплачивают по 30 тыс. грн. Гражданским, пострадавшим от боевых действий предоставляют такие суммы:

на амбулаторное лечение — 5 тыс. грн;

на стационарное лечение:

до семи дней — 15 тыс. грн;

до 21 дня — 25 тыс. грн;

более чем 21 день — 50 тыс. грн.

Такая финансовая помощь также предоставляется единовременно.

Семьям погибших военных из Херсонской громады выплачивают по 40 тыс. грн.

Объявление. Источник: ХГВА

Как получить денежную помощь

Граждане, проживающие в Херсонской тергромаде, могут обращаться с вопросом о единовременной денежной помощи в 2025 году по следующим контактам:

Днепровский район — 099 25 35 491;

Корабельный район — 050 87 51 141;

Центральный район — 066 44 79 236.

Там предоставят подробную информацию о перечне документов и порядке оформления финпомощи.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить гранты от организации Help — Hilfe zur Selbsthilfe. Речь идет о программе поддержки украинского бизнеса во время военного положения.

Также мы сообщали, что некоторым жителям Одессы можно оформить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Граждане уязвимых категорий могут рассчитывать на выплаты в 10,8 тыс. грн.