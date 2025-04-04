Виплати до 10,8 тис. грн — де відкрили реєстрацію на допомогу

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Одеси можуть зареєструватися на грошову допомогу за програмою багатоцільової допомоги UNHCR Ukraine навесні 2025 року. На виплати матимуть право виключно переселенці та біженці, які належать до вразливих категорій.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби UNHCR у Telegram-каналі.

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Умови програми грошової допомоги

Подати заявки мають право вразливі вимушено переміщені особи, якщо термін переміщення не перевищує останніх шести місяців, а також біженці, які повернулися в Україну, після вимушеного виїзду через війну.

Виплати будуть доступні за умови відповідності вимогам:

у родини дохід, менший за 5,4 тис. грн на особу;

переселенці, які не були включені в програму допомоги UNHCR раніше, а також не отримували кошти від інших організацій за останні три місяці.

громадяни, які після вимушеного переміщення повернулись з-за кордону в Україну, починаючи з 24 лютого 2022 року, та не отримували виплати від UNHCR;

у родині є лише один з батьків з одним або більше дітьми віком до 18 років, є особи похилого віку (від 55 років);

сім'ю очолює одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з дітьми до 18 років;

родина має осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання).

"Увага! Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання пройшло понад три місяці) і після вимушеного переміщення через воєнні дії повернулися до свого постійного місця проживання в межах України чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо мають вразливість", — повідомляють організатори.

Сума і де можна отримати кошти

Як зазначається, сума допомоги становить 3,6 тис. грн на особу та покриває тримісячний період. Вона базується на сумі мінімального споживчого кошика, Тобто загалом кожен член родини отримає по 10,8 тис. грн.

Офіс працює за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 103а. Графік роботи: Понеділок — П'ятниця з 9:00 до 16:00.

Раніше ми писали, що фіндопомогу можуть отримати українці, які мають бізнес у квітні 2025 року. Виплати доступні в рамках проєкту підтримки "REDpreneurUA".

Також повідомляли, що Данська рада у справах біженців надасть гроші громадянам, які мешкають у Чернігівській області. Максимально виплатить по 54 тис. грн на родину.