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Финпомощь в феврале — кто и где получит 10,8 тыс. грн

5 февраля 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в феврале — кто может получить денежную помощь от Каритас
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые украинцы, которые нуждаются в материальной помощи во время войны, могут подать заявки в Благотворительный фонд "Каритас Запорожье". Средства получат уязвимые категории граждан в регионе в сумме 10,8 тыс. гривен на одного человека.

Об этом говорится в объявлении БФ "Каритас Запорожье".

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Как отмечается, "Каритас Запорожье" продолжает регистрацию в рамках проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины".

Финансовую поддержку оказывают на базовые потребности таким лицам:

  • пострадавшим от войны и продолжающим проживать в зоне, не более чем 50 км вдоль фронта;
  • пострадали от атак с 8 июля прошлого года;
  • дом подвергся обстрелу;
  • люди физически пострадали от агрессии РФ.

Подавать заявки на выплаты могут жители Запорожской области и внутренние переселенцы, которые имеют официальный статус ВПЛ после атак с 08.07.2024 года.

Нужно иметь одну из категорий уязвимости:

  • в семье есть лица с инвалидностью (первая-вторая группа, или с детства);
  • в семье есть лица с тяжелыми болезнями;
  • есть одинокие пожилые люди (более 60 лет), без поддержки родственников трудоспособного возраста;
  • в семье есть только мать, отец, опекун, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
  • семья многодетная с тремя и более детьми;
  • беременные женщины, матери, которые кормят детей.

Сумма выплаты и как зарегистрироваться

Гражданам выплачивают по 10,8 тыс. гривен, однако установлено максимальное количество грантов на одну семью — не более четырех.

Подавать заявки нужно вместе с документами за каждого члена семьи:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • документ, где указана категория уязвимости;
  • акт о повреждении или уничтожении имущества;
  • счет IBAN.

Сделать это можно, позвонив на горячую линию по номеру телефона: 0 800 336 734.

Ранее мы писали об открытии регистрации на финпомощь для тех, кто пострадал от агрессии РФ. Максимально на семью дают до 40 тыс. гривен.

Также рассказывали, что в этом месяце можно будет подать заявку на помощь от УВКБ ООН. Мобильные бригады благотворителей будут работать в Киевской области.

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