Выплаты в феврале — кто может получить денежную помощь от Каритас

Финпомощь в феврале — кто и где получит 10,8 тыс. грн
Некоторые украинцы, которые нуждаются в материальной помощи во время войны, могут подать заявки в Благотворительный фонд "Каритас Запорожье". Средства получат уязвимые категории граждан в регионе в сумме 10,8 тыс. гривен на одного человека.
Об этом говорится в объявлении БФ "Каритас Запорожье".
Кто имеет право на помощь от Каритас
Как отмечается, "Каритас Запорожье" продолжает регистрацию в рамках проекта "Денежная помощь и устойчивость для Украины".
Финансовую поддержку оказывают на базовые потребности таким лицам:
- пострадавшим от войны и продолжающим проживать в зоне, не более чем 50 км вдоль фронта;
- пострадали от атак с 8 июля прошлого года;
- дом подвергся обстрелу;
- люди физически пострадали от агрессии РФ.
Подавать заявки на выплаты могут жители Запорожской области и внутренние переселенцы, которые имеют официальный статус ВПЛ после атак с 08.07.2024 года.
Нужно иметь одну из категорий уязвимости:
- в семье есть лица с инвалидностью (первая-вторая группа, или с детства);
- в семье есть лица с тяжелыми болезнями;
- есть одинокие пожилые люди (более 60 лет), без поддержки родственников трудоспособного возраста;
- в семье есть только мать, отец, опекун, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
- семья многодетная с тремя и более детьми;
- беременные женщины, матери, которые кормят детей.
Сумма выплаты и как зарегистрироваться
Гражданам выплачивают по 10,8 тыс. гривен, однако установлено максимальное количество грантов на одну семью — не более четырех.
Подавать заявки нужно вместе с документами за каждого члена семьи:
- паспорт;
- идентификационный код;
- справка ВПЛ (при наличии);
- документ, где указана категория уязвимости;
- акт о повреждении или уничтожении имущества;
- счет IBAN.
Сделать это можно, позвонив на горячую линию по номеру телефона: 0 800 336 734.
Ранее мы писали об открытии регистрации на финпомощь для тех, кто пострадал от агрессии РФ. Максимально на семью дают до 40 тыс. гривен.
Также рассказывали, что в этом месяце можно будет подать заявку на помощь от УВКБ ООН. Мобильные бригады благотворителей будут работать в Киевской области.
Читайте Новини.LIVE!