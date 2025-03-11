Выплаты в 4,5 тыс. евро — организация Oxfam принимает заявки в марте

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стартовала программа финансовой помощи с выплатами на сумму до 4,5 тыс. евро. Средства предоставит благотворительный фонд "Щедрик" при поддержке иностранной неправительственной организации "Оксфам".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда в Facebook.

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Условия программы помощи до 4,5 тыс. евро

Как отмечается, речь идет о грантах для открытия или поддержки бизнеса от благотворительного фонда "Щедрик" и организации "Оксфам" для жителей Николаева и области.

"Уже в третий раз мы предоставляем жителям Николаева и области возможность получить финансирование для собственного дела или поддержки существующего бизнеса. И все это благодаря сотрудничеству благотворительного фонда "Щедрик" и Иностранной неправительственной организации "Оксфам", — сообщают организаторы.

В рамках программы граждане смогут получить:

микрогранты в размере 4,5 тыс. евро на реализацию бизнес-идей и выхода на новый уровень;

бесплатное обучение — квалифицированные эксперты помогут разработать бизнес-проект, овладеть основами предпринимательства и получить всю необходимую информацию;

консультации — специалисты будут оказывать поддержку на каждом этапе.

Принять участие в программе от благотворительного фонда "Щедрик" и организации "Оксфам" смогут уязвимые категории граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

одинокие родители;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью;

семьи, которые возглавляет человек пенсионного возраста, женщина или одинокий отец/мать;

беженцы, которые недавно вернулись в Украину.

Как зарегистрироваться на благотворительную помощь

Все желающие принять участие в программе на открытие собственного дела или поддержки существующего бизнеса от "Благотворительного фонда Щедрик" и организации "Оксфам" должны предварительно заполнить специальную онлайн-форму.

"Подписывая этот документ, Вы даете согласие на сбор, регистрацию, хранение, обработку и использование Ваших персональных данных, в том числе с использованием информационных систем, в предоставленном объеме, без дополнительного письменного уведомления, а также на проведение фотофиксации", — сообщают организаторы.

Ранее мы сообщали, что Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) осуществляет выплаты помощи в Сумской области. Регистрация на помощь объявляется для разных общин.

Также мы писали, что женщины могут присоединиться к грантовому конкурсу по предоставлению премий для поддержки и развития предпринимательства. В рамках программы можно рассчитывать на выплату 150 тыс. грн на бизнес.