Выплаты в 40 тыс. грн — где в Украине открыта регистрация на помощь

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые жители Сумской области имеют возможность подать заявки на финансовую помощь от Общества Украинского Красного Креста. В рамках программы можно получить по 40 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба Сумской областной организации.

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Подробнее о программе помощи от Красного Креста

Как отмечается, в 2025 году Сумская областная организация Общества Красного Креста продолжает оказывать помощь уязвимым слоям населения региона. В рамках новой инициативы можно получить целевую денежную помощь в размере 40 тыс. грн на запуск или восстановление собственного дела.

"Украинский Красный Крест при поддержке Шведского Красного Креста внедряет "Программу поддержки жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны", — сообщают организаторы.

В этом году программу реализуют в Кролевецкой городской громаде Сумской области.

Помощь получат домохозяйства с наибольшим количеством имеющихся уязвимостей. Приоритет будут иметь такие домохозяйства:

семьи с опекой лиц пожилого возраста от 65 лет, нетрудоспособных лиц с инвалидностью первой-второй группы и несовершеннолетних сирот;

семьи, где есть двое и более детей до 18 лет;

трудоспособные пенсионеры/работоспособные лица с инвалидностью;

безработные, которые стоят на учете Центра занятости;

внутренние переселенцы, которые приобрели право собственности на имущество на территории старостата, проживают на новом месте последние шесть месяцев;

одинокие отец или мать;

демобилизованные после 24 февраля 2022 года;

семьи с низким финансовым состоянием.

Как зарегистрироваться на финансовую помощь

Зарегистрироваться на "Программу поддержки жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны" можно, заполнив онлайн-анкету в таких в старостинских округах с возможным расширением на ближайшие старостаты:

Обтовском;

Реутинском;

Грузчанском.

Сроки подачи документов от заявителей:

подача анкет — до 5 апреля 2025 года;

подача планов и пакета документов — до 5 мая 2025 года.

"Общество Красного Креста является крупнейшей гуманитарной организацией в Украине, которая одной из первых реагирует на все чрезвычайные ситуации в стране и оказывает помощь тем, кто больше всего в ней нуждается", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области будет действовать мобильная бригада Благотворительного фонда "Право на защиту", сотрудничающая с UNHCR Ukraine. Граждане смогут подать заявки на выплаты.

Также мы писали, что до конца этого месяца жители Ивано-Франковской области смогут подать заявки на финпомощь. БФ "Каритас" выплатит по 14 тыс. грн предпринимателям.