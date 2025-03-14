Допомога від Caritas 2025 — українці отримають підтримку у чотирьох областях

Українські переселенці з дітьми. Фото: УНІАН

У чотирьох регіонах України буде доступна допомога в рамках проєкту Emergency Appeal від міжнародного благодійного фонду Caritas Ukraine. Очікується, що цього року організація зосередиться на підтримці жителів тих областей, що найбільше потерпають від руйнування інфраструктури у результаті обстрілів.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті фонду.

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Де доступна допомога від Caritas Ukraine у 2025 році

Як зазначають організатори, проєкт Emergency Appeal працює в Україні з 2014 року. Він є унікальною ініціативою швидкого реагування, покликаною допомогти громадян, які потрапили у складні життєві ситуації.

В рамках програми запроваджені грошові гранти, психологічна допомога та робота з громадами. Нині зосереджуються на критично важливих напрямках допомоги.

У 2025 році проєкт Emergency Appeal охопить п’ять локальних організацій Caritas Ukraine в наступних регіонах:

Донецький;

Дніпропетровський;

Херсонський;

Запорізький.

Види допомоги за проєктом Emergency Appeal

Проєкт надасть допомогу у прифронтових регіонах за такими напрямами:

програма "Продовольча безпека" з надання продуктових наборів та допомоги евакуйованим;

програма "Вода, санітарія і гігієна" із забезпечення громадян наборами для гігієни;

програма "Забезпечення житлом" з надання допомоги у тимчасовому розміщенні громадян, які втратили власні домівки;

програма "Соціальна згуртованість" із допомоги в інтеграції переселенців в громади та волонтерські програми;

програма "Освіта" із забезпечення дітей розвитком у дружніх просторах;

програма "Захист" з надання допомоги людям, які опинилися у кризових ситуаціях.

В організації додали, що на початку повномасштабної війни проєкт став найбільшим у мережі Caritas Ukraine, адже до нього приєдналися понад шість тисяч волонтерів. Відтоді допомогу отримали понад два мільйони людей.

"Ми бачимо, як важливо створювати можливості для людей допомагати одне одному — це не лише підтримка, а й відновлення емоційної рівноваги", — додали організатори.

Раніше ми писали, що деякі особи з інвалідністю зможуть оформити виплати в 11 тис. грн від Агенції ООН у справах біженців. Така допомога буде доступна переселенцям у Полтавській області.

Також ми повідомляли, що внутрішні переселенці в одній із західних областей можуть зареєструватися на виплати. Кошти призначають від закордонних партнерів для вразливих категорій громадян.