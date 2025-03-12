Международные выплаты в шести областях — кто получит помощь в марте

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В марте 2025 года в шести украинских регионах граждане смогут получить международную грантовую поддержку. В рамках проекта "Укрепление громад и повышение устойчивости уязвимых групп населения по всей Украине" выплатят до 134 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении организаторов программы.

Читайте также:

Условия грантовой программы помощи

Как отмечается, средства будут доступны жителям западных регионов от Международной гуманитарной организации "Help", которая работает в более чем 20 странах мира и проекты охватывают 8 млн человек. Помощь предусмотрена для предпринимателей, пострадавших из-за войны.

"Международная гуманитарная организация Help — Hilfe zur Selbsthilfe в Украине реализует проект "Укрепление общин и повышение устойчивости уязвимых групп населения по всей Украине", — сообщают организаторы.

Гранты будут доступны для бизнеса в таких областях:

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Волынская;

Львовская;

Хмельницкая;

Черновицкая.

Проект коснется микро и малых предприятий для поддержки ремесленных и сервисных бизнесов. А именно: пчеловодство, производство украшений, гончарство, керамика, столярство, предоставление клининговых услуг, ландшафтных услуг, фитнес-услуг, услуг по уходу за животными, ремонтных услуг.

Как зарегистрироваться на помощь

Все желающие принять участие в конкурсе должны предоставить о себе определенную информацию, заполнив специальную онлайн-форму.

Предусмотрены следующие этапы отбора кандидатов:

оценка бизнес-плана в соответствии с предоставленными документами и информацией;

собеседование с кандидатом.

В рамках программы украинцам выплатят до 134 тыс. грн (3 тыс. евро) помощи.

"Проект планирует поддержать предпринимателей, которые имеют реалистичные и устойчивые бизнес-идеи для восстановления или развития своей экономической деятельности. Микрогрант (грант в денежном эквиваленте) включает предоставление целевой благотворительной помощи на закупку оборудования и материалов, общая сумма которой составляет до 3 тыс. евро в денежном эквиваленте в гривне на момент перевода по курсу НБУ", — говорится в сообщении.

Детали по грантовой программе можно уточнить у организаторов, отправив письмо на е-почту.

Ранее мы рассказывали, что в Украине стартовала программа поддержки предпринимательства. В ее рамках денежную помощь в почти 180 тыс. грн предоставят на обучение и развитие бизнеса.

Также писали о том, что правительство обновило правила относительно денежной помощи для волонтеров и их семей. Теперь Министерство по делам ветеранов будет осуществлять выплаты самостоятельно.