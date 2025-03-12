Виплати у березні — хто і де зможе отримати гранти

Деяким українцям виплатять по 180 тис. грн — умови програми
Українці можуть зареєструватися на виплати від Благодійної організації "СОС Дитячі Містечка Україна" у березні 2025 року. Гроші нададуть за проєктом "Соціально-економічне укріплення вразливих українських сімей".
Про це йдеться у повідомленні організаторів у соціальній мережі Facebook.
Умови програми допомоги
Як зазначається, благодійники реалізовують програму за фінансування Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Вона спрямована на підтримку підприємництва в Україні, а гроші нададуть на навчання.
"Допоможемо вам зробити перші кроки до підприємництва та реалізувати власний потенціал. Важливо: передбачене обов’язкове навчання з можливістю отримання гранту на бізнес", — повідомляють організатори.
У програмі зможуть взяти участь такі області:
- Київська;
- Полтавська;
- Львівська.
Долучитися до проєкту зможуть:
- домогосподарства із дітьми, які мешкають чи зареєстровані як внутрішні переселенці у вказаних регіонах;
- неповні родини із неповнолітніми дітьми (багатодітні, неповні, особи з інвалідністю);
- прийомні сім'ї/опікунські родини/дитячі будинки сімейного типу.
Як подати заявку для участі у проєкті
Тим, хто зареєструється у програмі, нададуть можливість отримати знання та грошову допомогу для розвитку бізнесу. За умовами програми передбачені:
- дистанційне навчання від кваліфікованих спеціалістів;
- консультації експертів/менторський супровід
- грошова допомога у майже 180 тис. грн на розвиток бізнесу.
Подати заявку на участь у грантовому проєкті можна, заповнивши онлайн-форму.
Реєстрація триватиме до 16 березня включно, а почнеться навчання вже з 17 березня.
Нагадаємо, для підприємців доступні гранти до 5 тис. доларів від гуманітарної організації People in Need Ukraine Чехії. Виплати отримають ті, хто хоче розвивати власний бізнес.
Також ми повідомляли, що організація "Help — Hilfe zur Selbsthilfe" відкрила реєстрацію на надання допомоги для постраждалих під час війни підприємців. Їм виплатять по 3 тис. євро у березні цього року.
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