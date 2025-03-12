Виплати у березні — хто і де зможе отримати гранти

Доларові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть зареєструватися на виплати від Благодійної організації "СОС Дитячі Містечка Україна" у березні 2025 року. Гроші нададуть за проєктом "Соціально-економічне укріплення вразливих українських сімей".

Про це йдеться у повідомленні організаторів у соціальній мережі Facebook.

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Умови програми допомоги

Як зазначається, благодійники реалізовують програму за фінансування Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Вона спрямована на підтримку підприємництва в Україні, а гроші нададуть на навчання.

"Допоможемо вам зробити перші кроки до підприємництва та реалізувати власний потенціал. Важливо: передбачене обов’язкове навчання з можливістю отримання гранту на бізнес", — повідомляють організатори.

У програмі зможуть взяти участь такі області:

Київська;

Полтавська;

Львівська.

Долучитися до проєкту зможуть:

домогосподарства із дітьми, які мешкають чи зареєстровані як внутрішні переселенці у вказаних регіонах;

неповні родини із неповнолітніми дітьми (багатодітні, неповні, особи з інвалідністю);

прийомні сім'ї/опікунські родини/дитячі будинки сімейного типу.

Як подати заявку для участі у проєкті

Тим, хто зареєструється у програмі, нададуть можливість отримати знання та грошову допомогу для розвитку бізнесу. За умовами програми передбачені:

дистанційне навчання від кваліфікованих спеціалістів;

консультації експертів/менторський супровід

грошова допомога у майже 180 тис. грн на розвиток бізнесу.

Подати заявку на участь у грантовому проєкті можна, заповнивши онлайн-форму.

Реєстрація триватиме до 16 березня включно, а почнеться навчання вже з 17 березня.

Нагадаємо, для підприємців доступні гранти до 5 тис. доларів від гуманітарної організації People in Need Ukraine Чехії. Виплати отримають ті, хто хоче розвивати власний бізнес.

Також ми повідомляли, що організація "Help — Hilfe zur Selbsthilfe" відкрила реєстрацію на надання допомоги для постраждалих під час війни підприємців. Їм виплатять по 3 тис. євро у березні цього року.