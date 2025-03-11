Допомога у разі загибелі або інвалідності волонтера – в Україні змінилися правила

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні змінилася процедура отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності волонтера внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва тощо, що настали під час надання допомоги силам безпеки та оборони України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

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У відомстві зазначили, що раніше процедура оформлення одноразової грошової допомоги передбачала два окремі етапи. Волонтери та члени родин загиблих волонтерів мали подати заяву до Міністерства у справах ветеранів для ухвалення рішення щодо призначення виплат, а пізніше — звернутися до одного з його структурних підрозділів за коштами.

Тепер Мінветеранів здійснюватиме виплати самостійно. Для цього заявнику під час звернення достатньо одразу вказати банківський рахунок, на який він хоче отримати грошову допомогу.

Як оформити виплати за новим алгоритмом

Документи, необхідні для отримання грошової допомоги, можна подати одним зі способів:

у найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) незалежно від місця реєстрації;

надіслати поштою або електронною поштою до Мінветеранів.

Новою постановою Кабмін також затвердив форми відповідних заяв і уточнив переліки необхідних документів. У відомстві вважають, що запроваджені зміни дадуть змогу спростити процес формування пакета документів як для одержувачів одноразової грошової допомоги, так і для адміністративного апарату.

"Це важливий крок, який скорочує бюрократію та допомагає родинам загиблих волонтерів і постраждалим волонтерам швидше отримати підтримку від держави", — додали в Мінветеранів.

Деталі щодо нововведень та процедури оформлення допомоги можна уточнити за номером Єдиної ветеранської лінії: 0 800 505 217 (пн-пт: з 08:00 до 20:00).

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Також ми розповідали, що в Україні деякі учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком. Для такої категорії осіб діють особливі правила виходу на заслужений відпочинок.