Выплаты от Красного Креста — кто и где сможет получить 10,8 тыс. грн

Финпомощь в 10,8 тыс. грн — кто из украинских семей имеет право
В августе-сентябре 2025 года в одном из регионов эвакуированные семьи могут зарегистрироваться на получение денежной помощи. Соответствующий проект реализуют при финансовой поддержке Датского Красного Креста (Danish Red Cross in Ukraine).
Об этом говорится в сообщении в одной из областных организаций Общества Красного Креста Украины.
Кто и где сможет получить денежную помощь
Как отмечается, речь идет о предоставлении помощи от Украинского Красного Креста для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с войной. Ожидается, что соответствующая помощь станет определенной опорой в сложное время. Гуманитарная организация является единственной, которая оказывает финансовую поддержку непосредственно на месте эвакуации.
С 20 августа текущего года команда Украинского Красного Креста начала регистрировать на предоставление финподдержки эвакуированных граждан в Лозовском транзитном центре в Харьковской области.
Денежную помощь оказывают семьям, которые были эвакуированы из Донецкой области, в частности из горячего Покровского направления и громад:
- Добропольская;
- Белозерская;
- Новодонецкая;
- Криворожская;
- Дружковская;
- Константиновская;
- Краматорская;
- Лиманской.
Размер финпомощи и сколько граждан получит
В организации сообщают, что Лозовской транзитный центр открыли в качестве дополнительной площадки к перегруженному Павлоградскому центру.
"Здесь ежедневно работают волонтеры Лозовская горрайонная организация Общества Красного Креста Украины и Харьковская областная организация Общества Красного Креста Украины. Также на месте действует команда Отряд быстрого реагирования Харьковщины / Украинский Красный Крест, которая при необходимости обеспечивает транспортировку людей и выдачу гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.
Там ежедневно прибывают эвакуированные граждане — в среднем 100-120 человек. Ожидается, что до середины сентября этого года окажут поддержку около 500 человек, с возможностью дальнейшего расширения соответствующей программы.
Согласно ей, Общество Красного Креста Украины каждому зарегистрированному лицу предоставит денежную помощь в размере 10,8 тыс. грн.
Реализация проекта стала возможна при поддержке Датского Красного Креста (Danish Red Cross in Ukraine).
