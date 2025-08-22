Видео
Финпомощь в 10,8 тыс. грн — кто из украинских семей имеет право

Финпомощь в 10,8 тыс. грн — кто из украинских семей имеет право

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 11:02
Выплаты от Красного Креста — кто и где сможет получить 10,8 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе-сентябре 2025 года в одном из регионов эвакуированные семьи могут зарегистрироваться на получение денежной помощи. Соответствующий проект реализуют при финансовой поддержке Датского Красного Креста (Danish Red Cross in Ukraine).

Об этом говорится в сообщении в одной из областных организаций Общества Красного Креста Украины.

Читайте также:

Кто и где сможет получить денежную помощь

Как отмечается, речь идет о предоставлении помощи от Украинского Красного Креста для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с войной. Ожидается, что соответствующая помощь станет определенной опорой в сложное время. Гуманитарная организация является единственной, которая оказывает финансовую поддержку непосредственно на месте эвакуации.

С 20 августа текущего года команда Украинского Красного Креста начала регистрировать на предоставление финподдержки эвакуированных граждан в Лозовском транзитном центре в Харьковской области.

Денежную помощь оказывают семьям, которые были эвакуированы из Донецкой области, в частности из горячего Покровского направления и громад:

  • Добропольская;
  • Белозерская;
  • Новодонецкая;
  • Криворожская;
  • Дружковская;
  • Константиновская;
  • Краматорская;
  • Лиманской.

Размер финпомощи и сколько граждан получит

В организации сообщают, что Лозовской транзитный центр открыли в качестве дополнительной площадки к перегруженному Павлоградскому центру.

"Здесь ежедневно работают волонтеры Лозовская горрайонная организация Общества Красного Креста Украины и Харьковская областная организация Общества Красного Креста Украины. Также на месте действует команда Отряд быстрого реагирования Харьковщины / Украинский Красный Крест, которая при необходимости обеспечивает транспортировку людей и выдачу гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.

Там ежедневно прибывают эвакуированные граждане — в среднем 100-120 человек. Ожидается, что до середины сентября этого года окажут поддержку около 500 человек, с возможностью дальнейшего расширения соответствующей программы.

Согласно ей, Общество Красного Креста Украины каждому зарегистрированному лицу предоставит денежную помощь в размере 10,8 тыс. грн.

Реализация проекта стала возможна при поддержке Датского Красного Креста (Danish Red Cross in Ukraine).

Ранее мы писали о программе поддержки, призванной помочь в восстановлении экономической стабильности граждан, предусматривающей предоставление 41 тыс. грн. Выплаты предоставит в одном из регионов Гуманитарный фонд для Украины.

Также мы рассказывали о программе от БФ "Ангелы Спасения" целевой финпомощи для граждан из сельской местности. В ее рамках можно будет получить 1 тыс. долларов.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
