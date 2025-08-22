Выплаты от Красного Креста — кто и где сможет получить 10,8 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В августе-сентябре 2025 года в одном из регионов эвакуированные семьи могут зарегистрироваться на получение денежной помощи. Соответствующий проект реализуют при финансовой поддержке Датского Красного Креста (Danish Red Cross in Ukraine).

Об этом говорится в сообщении в одной из областных организаций Общества Красного Креста Украины.

Кто и где сможет получить денежную помощь

Как отмечается, речь идет о предоставлении помощи от Украинского Красного Креста для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с войной. Ожидается, что соответствующая помощь станет определенной опорой в сложное время. Гуманитарная организация является единственной, которая оказывает финансовую поддержку непосредственно на месте эвакуации.

С 20 августа текущего года команда Украинского Красного Креста начала регистрировать на предоставление финподдержки эвакуированных граждан в Лозовском транзитном центре в Харьковской области.

Денежную помощь оказывают семьям, которые были эвакуированы из Донецкой области, в частности из горячего Покровского направления и громад:

Добропольская;

Белозерская;

Новодонецкая;

Криворожская;

Дружковская;

Константиновская;

Краматорская;

Лиманской.

Размер финпомощи и сколько граждан получит

В организации сообщают, что Лозовской транзитный центр открыли в качестве дополнительной площадки к перегруженному Павлоградскому центру.

"Здесь ежедневно работают волонтеры Лозовская горрайонная организация Общества Красного Креста Украины и Харьковская областная организация Общества Красного Креста Украины. Также на месте действует команда Отряд быстрого реагирования Харьковщины / Украинский Красный Крест, которая при необходимости обеспечивает транспортировку людей и выдачу гуманитарной помощи", — говорится в сообщении.

Там ежедневно прибывают эвакуированные граждане — в среднем 100-120 человек. Ожидается, что до середины сентября этого года окажут поддержку около 500 человек, с возможностью дальнейшего расширения соответствующей программы.

Согласно ей, Общество Красного Креста Украины каждому зарегистрированному лицу предоставит денежную помощь в размере 10,8 тыс. грн.

Реализация проекта стала возможна при поддержке Датского Красного Креста (Danish Red Cross in Ukraine).

