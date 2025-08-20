Выплаты от Красного Креста — где доступны гранты до 100 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский Красный Крест продолжает реализацию программы поддержки предпринимательства в период войны. В ее рамках предусматривается предоставление грантов гражданам на различные виды бизнеса в одном из регионов в 100 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-центр Тернопольской городской организации Общества Красного Креста.

Где доступны гранты от Красного Креста до 100 тыс. грн

Как отмечается, регистрация в программе "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" стартовала в Тернопольской области. Она призвана оказать поддержку в создании, развитии или в восстановлении собственного дела в виде грантового финансирования.

"Программа "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" реализуется Украинским Красным Крестом на Тернопольщине при поддержке Швейцарского и Испанского Красного Креста", — говорится в сообщении.

Принять участие в программе со своей бизнес-идеей могут:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с регистрацией в Тернополе и области при наличии возможности вести хозяйственную деятельность в громаде; Местные жители, пострадавшие в результате войны (ветераны и члены семей), другие уязвимые категории граждан.

Согласно правилам, за лучшие бизнес-идеи Красный Крест обещает предоставление 100 тыс. грн. Средства перечислят в две волны:

во время первой — 50% от размера гранта;

во время второй — 50% в случае успешного выполнения плана.

Приобщиться к программе поддержки смогут граждане, которые имеют бизнес-идеи в четырех сферах:

сельское хозяйство;

производство;

услуги;

торговля.

Как принять участие в грантовой программе

По информации пресс-центра Тернопольской городской организации Общества Красного Креста, если граждане подпадают под вышеуказанные требования, то должны подать анкеты и документы (вместе с копиями) в печатном виде до 10 сентября 2025 года.

Принимают заявки организаторы по адресу: г. Тернополь, ул. Мостовая-бичная, 6, каб. 6 (в будни с 10:00 до 15:00).

"Внимание! Только один член домохозяйства может получить поддержку. Заявители, которые были участниками грантовых программ ТЧХУ за последние 12 месяцев до даты публикации Условий участия, не будут включены в конкурс на получение грантовой поддержки", — говорится в сообщении.

