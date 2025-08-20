Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финпомощь в 100 тыс. грн — кто из украинцев получит поддержку

Финпомощь в 100 тыс. грн — кто из украинцев получит поддержку

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 13:00
Выплаты от Красного Креста — где доступны гранты до 100 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский Красный Крест продолжает реализацию программы поддержки предпринимательства в период войны. В ее рамках предусматривается предоставление грантов гражданам на различные виды бизнеса в одном из регионов в 100 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-центр Тернопольской городской организации Общества Красного Креста.

Реклама
Читайте также:

Где доступны гранты от Красного Креста до 100 тыс. грн

Как отмечается, регистрация в программе "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" стартовала в Тернопольской области. Она призвана оказать поддержку в создании, развитии или в восстановлении собственного дела в виде грантового финансирования.

"Программа "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" реализуется Украинским Красным Крестом на Тернопольщине при поддержке Швейцарского и Испанского Красного Креста", — говорится в сообщении.

Принять участие в программе со своей бизнес-идеей могут:

  1. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с регистрацией в Тернополе и области при наличии возможности вести хозяйственную деятельность в громаде;
  2. Местные жители, пострадавшие в результате войны (ветераны и члены семей), другие уязвимые категории граждан.

Согласно правилам, за лучшие бизнес-идеи Красный Крест обещает предоставление 100 тыс. грн. Средства перечислят в две волны:

  • во время первой — 50% от размера гранта;
  • во время второй — 50% в случае успешного выполнения плана.

Приобщиться к программе поддержки смогут граждане, которые имеют бизнес-идеи в четырех сферах:

  • сельское хозяйство;
  • производство;
  • услуги;
  • торговля.
допомога українцям
Объявления. Источник: Красный Крест в Тернопольской области

Как принять участие в грантовой программе

По информации пресс-центра Тернопольской городской организации Общества Красного Креста, если граждане подпадают под вышеуказанные требования, то должны подать анкеты и документы (вместе с копиями) в печатном виде до 10 сентября 2025 года.

Принимают заявки организаторы по адресу: г. Тернополь, ул. Мостовая-бичная, 6, каб. 6 (в будни с 10:00 до 15:00).

"Внимание! Только один член домохозяйства может получить поддержку. Заявители, которые были участниками грантовых программ ТЧХУ за последние 12 месяцев до даты публикации Условий участия, не будут включены в конкурс на получение грантовой поддержки", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в рамках программы благотворительного фонда "Каритас Каменское" внутренне перемещенные лица смогут получить шестимесячную финансовую поддержку. Средства предоставят на аренду жилья.

Также мы рассказывали, что благотворительная организация "Щедрик" предоставит гражданам помощь размером до 1 тыс. долларов. Выплаты доступны в одном из украинских регионов.

выплаты финансовая помощь материальная помощь бизнес денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации