Выплаты в Украине — кому из детей назначат по 10 тыс. грн помощи

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов Украины детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, начнут выплачивать денежную помощь в размере 10 тыс. гривен. Речь идет о тех, кто из-за российской агрессии потерял родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе ОО "ВПО Украины".

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Как отмечается, денежная помощь будет доступна в Херсонской области. На днях местные власти приняли решение о предоставлении финансовой поддержки всем детям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

"10 тыс. грн на каждого ребенка до его совершеннолетия на Херсонщине. Херсонская городская военная администрация приняла решение о денежной помощи детям, которые осиротели", — говорится в сообщении общественной организации.

Как отметили в Херсонской городской военной администрации, властям важно закрыть первоочередные потребности детей, которые из-за российских террористов потеряли родных людей и дом. Планируют также оказать всестороннюю помощь семьям, где они будут находиться на постоянной или временной основе.

Как получить денежную помощь детям

Как сообщают в общественной организации, для получения материальной помощи нужно обратиться в местные органы социальной защиты населения. Речь идет о любом доступном отделении в Херсонской области.

Выплата будет предоставляться регулярно ежемесячно по 10 тыс. грн на каждого ребенка до его совершеннолетия.

Также отметили, что помощь будут получать ежемесячно законные представители таких херсонских детей (опекун или попечитель), чьи родители (одинокий отец или мать) погибли от российской агрессии с начала полномасштабной войны.

Мы ранее рассказывали, что некоторые граждане могут получить средства от организации "Mercy Corps". Так, в рамках программы LIVES 3.0 можно рассчитывать максимум на более 1 млн долларов.

Также сообщали, что пострадавшие от войны граждане могут получить финпомощь на лечение. Такая возможность доступна жителям Харьковской области.