Виплати в Україні — кому з дітей призначать по 10 тис. грн допомоги

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів України дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, почнуть виплачувати грошову допомогу у розмірі 10 тис. гривень. Йдеться про тих, хто через російську агресію втратив батьків.

Про це повідомили у пресслужбі ГО "ВПО України".

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Детальніше про виплати у 10 тис. грн

Як зазначається, грошова допомога буде доступна у Херсонській області. Днями тамтешня влада ухвалила рішення про надання фінансової підтримки всім дітям, які потрапили у складну життєву ситуацію.

"10 тис. грн на кожну дитину до її повноліття на Херсонщині. Херсонська міська військова адміністрація ухвалила рішення про грошову допомогу дітлахам, які осиротіли", — йдеться у повідомленні громадської організації.

Як наголосили у Херсонській міській військовій адміністрації, владі важливо закрити першочергові потреби дітей, які через російських терористів втратили найрідніших людей та оселю. Планують також надати всебічну допомогу родинам, де вони перебуватимуть на постійній чи тимчасовій основі.

Як отримати грошову допомогу дітям

Як повідомляють у громадській організації, для отримання матеріальної допомоги потрібно звернутися до місцевих органів соціального захисту населення. Йдеться про будь-яке доступне відділення у Херсонській області.

Виплата надаватиметься регулярно щомісяця по 10 тис. грн на кожну дитину до її повноліття.

Також зауважили, що допомогу будуть отримувати щомісяця законні представники таких херсонських дітей (опікун чи піклувальник), чиї батьки (самотній батько чи мати) загинули від російської агресії з початку повномасштабної війни.

Ми раніше розповідали, що деякі громадяни можуть отримати кошти від організації "Mercy Corps". Так, у рамках програми LIVES 3.0 можна розраховувати максимум на понад 1 млн доларів.

Також повідомляли, що постраждалі від війни громадяни можуть отримати фіндопомогу на лікування. Така можливість доступна жителям Харківщини.