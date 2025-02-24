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Финпомощь на оплату аренды жилья — кто и где получит деньги

24 февраля 2025 11:05
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты на оплату аренды жилья — кто и где получит финподдержку на полгода
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы могут получить денежную помощь от Благотворительного фонда "СОС Дитячі містечка". Средства предоставят на покрытие финансовых затрат на аренду жилья сроком до шести месяцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда.

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Условия программы помощи на оплату аренды жилья

Отмечается, что организация "СОС Дитячі містечка" в рамках проекта "Денежная поддержка" предоставит целевую денежную благотворительную помощь на покрытие расходов на аренду жилья на полгода.

Выплаты назначат семьям и учреждениям, которые воспитывают приемных детей. А именно:

  • детским домам семейного типа, где родители-воспитатели/мать или отец-воспитатель являются внутренними переселенцами;
  • приемным семьям, где приемные родители, приемная мать/отец — внутренне перемещенные лица;
  • опекунам и попечителям из числа внутренних переселенцев, в семьи которых были устроены несовершеннолетние дети;
  • семьям внутренних переселенцев с тремя и более детьми.

Проект по предоставлению денежной целевой благотворительной помощи охватывает:

  • м. Киев, Киевскую область;
  • Полтавскую область;
  • Николаевскую область;
  • Ивано-Франковскую область;
  • Львовскую область;
  • Черновицкую область;
  • Черниговскую область;
  • Закарпатскую область.

Выплаты доступны только на тех территориях, где нет активных боевых действий.

Как получить денежную помощь от благотворителей

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе целевой денежной благотворительной помощи, официальный представитель семьи должен обратиться по месту жительства в службу по делам детей.

Также необходимо заполнить онлайн-форму регистрации на компенсацию расходов на аренду жилья.

Организаторы отмечают, что проект не предусматривает предоставление денежной помощи:

  • на оплату коммунальных услуг;
  • других платежей, связанных с эксплуатацией объекта аренды заявителем.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить выплаты в Донецкой области. Проект реализует общественная организация "Ответственные граждане" вместе с Mercy Corps и при финансовой поддержке правительства Великобритании в рамках программы LIVES 3.0.

Также мы сообщали, что в феврале можно получить несколько видов финансовой помощи. Деньги предоставят в одной из областей тем, кто пострадал в результате российской агрессии.

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