Выплаты на оплату аренды жилья — кто и где получит финподдержку на полгода

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут получить денежную помощь от Благотворительного фонда "СОС Дитячі містечка". Средства предоставят на покрытие финансовых затрат на аренду жилья сроком до шести месяцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда.

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Условия программы помощи на оплату аренды жилья

Отмечается, что организация "СОС Дитячі містечка" в рамках проекта "Денежная поддержка" предоставит целевую денежную благотворительную помощь на покрытие расходов на аренду жилья на полгода.

Выплаты назначат семьям и учреждениям, которые воспитывают приемных детей. А именно:

детским домам семейного типа, где родители-воспитатели/мать или отец-воспитатель являются внутренними переселенцами;

приемным семьям, где приемные родители, приемная мать/отец — внутренне перемещенные лица;

опекунам и попечителям из числа внутренних переселенцев, в семьи которых были устроены несовершеннолетние дети;

семьям внутренних переселенцев с тремя и более детьми.

Проект по предоставлению денежной целевой благотворительной помощи охватывает:

м. Киев, Киевскую область;

Полтавскую область;

Николаевскую область;

Ивано-Франковскую область;

Львовскую область;

Черновицкую область;

Черниговскую область;

Закарпатскую область.

Выплаты доступны только на тех территориях, где нет активных боевых действий.

Как получить денежную помощь от благотворителей

Для того, чтобы зарегистрироваться в программе целевой денежной благотворительной помощи, официальный представитель семьи должен обратиться по месту жительства в службу по делам детей.

Также необходимо заполнить онлайн-форму регистрации на компенсацию расходов на аренду жилья.

Организаторы отмечают, что проект не предусматривает предоставление денежной помощи:

на оплату коммунальных услуг;

других платежей, связанных с эксплуатацией объекта аренды заявителем.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить выплаты в Донецкой области. Проект реализует общественная организация "Ответственные граждане" вместе с Mercy Corps и при финансовой поддержке правительства Великобритании в рамках программы LIVES 3.0.

Также мы сообщали, что в феврале можно получить несколько видов финансовой помощи. Деньги предоставят в одной из областей тем, кто пострадал в результате российской агрессии.