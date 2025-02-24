Выплаты на оплату аренды жилья — кто и где получит финподдержку на полгода

Финпомощь на оплату аренды жилья — кто и где получит деньги
Украинцы могут получить денежную помощь от Благотворительного фонда "СОС Дитячі містечка". Средства предоставят на покрытие финансовых затрат на аренду жилья сроком до шести месяцев.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда.
Условия программы помощи на оплату аренды жилья
Отмечается, что организация "СОС Дитячі містечка" в рамках проекта "Денежная поддержка" предоставит целевую денежную благотворительную помощь на покрытие расходов на аренду жилья на полгода.
Выплаты назначат семьям и учреждениям, которые воспитывают приемных детей. А именно:
- детским домам семейного типа, где родители-воспитатели/мать или отец-воспитатель являются внутренними переселенцами;
- приемным семьям, где приемные родители, приемная мать/отец — внутренне перемещенные лица;
- опекунам и попечителям из числа внутренних переселенцев, в семьи которых были устроены несовершеннолетние дети;
- семьям внутренних переселенцев с тремя и более детьми.
Проект по предоставлению денежной целевой благотворительной помощи охватывает:
- м. Киев, Киевскую область;
- Полтавскую область;
- Николаевскую область;
- Ивано-Франковскую область;
- Львовскую область;
- Черновицкую область;
- Черниговскую область;
- Закарпатскую область.
Выплаты доступны только на тех территориях, где нет активных боевых действий.
Как получить денежную помощь от благотворителей
Для того, чтобы зарегистрироваться в программе целевой денежной благотворительной помощи, официальный представитель семьи должен обратиться по месту жительства в службу по делам детей.
Также необходимо заполнить онлайн-форму регистрации на компенсацию расходов на аренду жилья.
Организаторы отмечают, что проект не предусматривает предоставление денежной помощи:
- на оплату коммунальных услуг;
- других платежей, связанных с эксплуатацией объекта аренды заявителем.
Ранее мы писали, что украинцы могут получить выплаты в Донецкой области. Проект реализует общественная организация "Ответственные граждане" вместе с Mercy Corps и при финансовой поддержке правительства Великобритании в рамках программы LIVES 3.0.
Также мы сообщали, что в феврале можно получить несколько видов финансовой помощи. Деньги предоставят в одной из областей тем, кто пострадал в результате российской агрессии.
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