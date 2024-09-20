Денежная помощь на оплату услуг ЖКХ — где предоставят выплаты

Финпомощь на оплату коммуналки — где и кто из украинцев может получить
В одном из городов военным предусмотрена помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в рамках городской программы "Семья героя". Оформить выплаты могут жители Днепра.
Об этом сообщили в Департаменте социальной политики Днепровского городского совета.
Кто имеет право на пособие на оплату услуг ЖКХ
Отмечается, что на выплаты могут рассчитывать участники антитеррористической операции и операции Объединенных сил, а также члены семей бойцов. Размер пособия будет составлять ежемесячно 300 грн на одно домохозяйство.
"Город помнит о своих героях, потому и считает чрезвычайно необходимой поддержку участников АТО/ООС и членов их семей. Среди видов такой поддержки — помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в рамках городской программы "Семья героя", — говорится в сообщении.
Помощь смогут оформить:
- лица, участвовавшие в АТО;
- лица, участвовавшие в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донетчине и Луганщине;
- члены семей погибших/умерших участников АТО;
- члены семей погибших/умерших лиц, участвовавших в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, зарегистрированы в Днепре.
Денежную помощь можно потратить на:
- оплату услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории,
- на управление многоквартирным домом,
- вывоз мусора,
- содержание лифтов,
- оплату услуг теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроэнергии.
Как получить выплаты на коммуналку
Чтобы получить помощь на оплату коммунальных услуг, нужно обратиться в управление соцзащиты населения по месту регистрации с заявлением и документами. В частности, выплаты будут предоставлены на основе:
- паспорта заявителя;
- идентификационного кода;
- справки о непосредственном участии лица в АТО/ООС.
Помощь будет безналичная, ее перечислят предприятиям, оказывающим коммунальные услуги.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине после июньского повышения тарифов на электроэнергию также был введен льготный тариф для потребителей, использующих электроэнергию для отопления. С 1 октября они будут платить 2,64 грн за кВт-ч.
Также мы писали, что с начала полномасштабной войны жилищно-коммунальные тарифы на несколько ключевых услуг, в частности, водоснабжение, природный газ, горячую воду и отопление оставались неизменными. Однако власти могут начать корректировать цены на некоторые из них.
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