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Финпомощь на оплату коммуналки — где и кто из украинцев может получить

20 сентября 2024 08:34
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь на оплату услуг ЖКХ — где предоставят выплаты
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В одном из городов военным предусмотрена помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в рамках городской программы "Семья героя". Оформить выплаты могут жители Днепра.

Об этом сообщили в Департаменте социальной политики Днепровского городского совета.

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Отмечается, что на выплаты могут рассчитывать участники антитеррористической операции и операции Объединенных сил, а также члены семей бойцов. Размер пособия будет составлять ежемесячно 300 грн на одно домохозяйство.

"Город помнит о своих героях, потому и считает чрезвычайно необходимой поддержку участников АТО/ООС и членов их семей. Среди видов такой поддержки — помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в рамках городской программы "Семья героя", — говорится в сообщении.

Помощь смогут оформить:

  • лица, участвовавшие в АТО;
  • лица, участвовавшие в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донетчине и Луганщине;
  • члены семей погибших/умерших участников АТО;
  • члены семей погибших/умерших лиц, участвовавших в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, зарегистрированы в Днепре.

Денежную помощь можно потратить на:

  • оплату услуги по содержанию домов, сооружений и придомовой территории,
  • на управление многоквартирным домом,
  • вывоз мусора,
  • содержание лифтов,
  • оплату услуг теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроэнергии.

Как получить выплаты на коммуналку

Чтобы получить помощь на оплату коммунальных услуг, нужно обратиться в управление соцзащиты населения по месту регистрации с заявлением и документами. В частности, выплаты будут предоставлены на основе:

  • паспорта заявителя;
  • идентификационного кода;
  • справки о непосредственном участии лица в АТО/ООС.

Помощь будет безналичная, ее перечислят предприятиям, оказывающим коммунальные услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине после июньского повышения тарифов на электроэнергию также был введен льготный тариф для потребителей, использующих электроэнергию для отопления. С 1 октября они будут платить 2,64 грн за кВт-ч.

Также мы писали, что с начала полномасштабной войны жилищно-коммунальные тарифы на несколько ключевых услуг, в частности, водоснабжение, природный газ, горячую воду и отопление оставались неизменными. Однако власти могут начать корректировать цены на некоторые из них.

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