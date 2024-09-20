Грошова допомога на оплату послуг ЖКГ — де нададуть виплати

Фіндопомога на оплату комуналки — де і хто з українців може отримати
В одному з міст військовим передбачена допомога на оплату житлово-комунальних послуг у рамках міської програми "Родина героя". Оформити виплати можуть жителі Дніпра.
Про це повідомили у Департаменті соціальної політики Дніпровської міської ради.
Хто має право на допомогу на оплату послуг ЖКГ
Зазначається, що на виплати можуть розраховувати учасники Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, а також члени родин бійців. Розмір допомоги становитиме щомісяця 300 грн на одне домогосподарство.
"Місто пам'ятає про своїх героїв, тому і вважає надзвичайно необхідною підтримку учасників АТО/ООС та членів їх сімей. Серед видів такої підтримки – допомога на оплату житлово-комунальних послуг у рамках міської програми "Родина героя", — йдеться у повідомленні.
Допомогу зможуть оформити:
- особи, які брали участь в АТО;
- особи, які брали участь у заходах із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ в Донеччині та Луганщині;
- члени родин загиблих/померлих учасників АТО;
- члени сімей загиблих/померлих осіб, які брали участь у заходах із забезпечення нацбезпеки та оборони, зареєстровані у Дніпрі.
Грошову допомогу можна витратити на:
- оплату послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території,
- на управління багатоквартирним будинком,
- вивезення сміття,
- утримання ліфтів,
- оплату послуг теплопостачання, водопостачання, газопостачання, електроенергії.
Як отримати виплати на комуналку
Щоб отримати допомогу на оплату комунальних послуг, потрібно звернутися в управління соцзахисту населення за місцем реєстрації із заявою та документами. Зокрема, виплати нададуть на основі:
- паспорта заявника;
- ідентифікаційного коду;
- довідки про безпосередню участь особи в АТО/ООС.
Допомога буде безготівковою, її перерахують підприємствам, що надають комунальні послуги.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні після червневого підвищення тарифів на електроенергію також було введено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроенергію для опалення. З 1 жовтня вони сплачуватимуть 2,64 грн за кВт-год.
Також ми писали, що з початку повномасштабної війни житлово-комунальні тарифи на кілька ключових послуг, зокрема водопостачання, природний газ, гарячу воду та опалення залишалися незмінними. Однак влада може почати коригувати ціни на деякі з них.
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