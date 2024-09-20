Грошова допомога на оплату послуг ЖКГ — де нададуть виплати

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з міст військовим передбачена допомога на оплату житлово-комунальних послуг у рамках міської програми "Родина героя". Оформити виплати можуть жителі Дніпра.

Про це повідомили у Департаменті соціальної політики Дніпровської міської ради.

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Зазначається, що на виплати можуть розраховувати учасники Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, а також члени родин бійців. Розмір допомоги становитиме щомісяця 300 грн на одне домогосподарство.

"Місто пам'ятає про своїх героїв, тому і вважає надзвичайно необхідною підтримку учасників АТО/ООС та членів їх сімей. Серед видів такої підтримки – допомога на оплату житлово-комунальних послуг у рамках міської програми "Родина героя", — йдеться у повідомленні.

Допомогу зможуть оформити:

особи, які брали участь в АТО;

особи, які брали участь у заходах із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ в Донеччині та Луганщині;

члени родин загиблих/померлих учасників АТО;

члени сімей загиблих/померлих осіб, які брали участь у заходах із забезпечення нацбезпеки та оборони, зареєстровані у Дніпрі.

Грошову допомогу можна витратити на:

оплату послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території,

на управління багатоквартирним будинком,

вивезення сміття,

утримання ліфтів,

оплату послуг теплопостачання, водопостачання, газопостачання, електроенергії.

Як отримати виплати на комуналку

Щоб отримати допомогу на оплату комунальних послуг, потрібно звернутися в управління соцзахисту населення за місцем реєстрації із заявою та документами. Зокрема, виплати нададуть на основі:

паспорта заявника;

ідентифікаційного коду;

довідки про безпосередню участь особи в АТО/ООС.

Допомога буде безготівковою, її перерахують підприємствам, що надають комунальні послуги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні після червневого підвищення тарифів на електроенергію також було введено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроенергію для опалення. З 1 жовтня вони сплачуватимуть 2,64 грн за кВт-год.

Також ми писали, що з початку повномасштабної війни житлово-комунальні тарифи на кілька ключових послуг, зокрема водопостачання, природний газ, гарячу воду та опалення залишалися незмінними. Однак влада може почати коригувати ціни на деякі з них.