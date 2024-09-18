Тариф за електрику з 1 жовтня — хто зможе платити дешевше

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні після червневого підвищення тарифів на електроенергію також було введено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроенергію для опалення. З 1 жовтня вони сплачуватимуть 2,64 грн за кВт*год.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України № 632.

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Тариф на світло з 1 жовтня

Загальний тариф на електроенергію становить 4,32 грн за кВт*год. Проте, якщо у вас встановлено електричне опалення (за затвердженим проєктом, а не просто використовується електричний обігрівач), ви можете сплачувати за перші 2 тисячі кВтгод на місяць за зниженим тарифом — 2,64 грн за кожен кВт*год.

Варто зазначити, що цей пільговий тариф для українців діє виключно в опалювальний період: з 1 жовтня до 30 квітня. Тобто, вже з наступного місяця і до травня. Навіть якщо у жовтні ви не використовуватимете опалення, ви все одно матимете право користуватися зниженим тарифом.

Як платити за електрику менше

Щоб заощадити на електроенергії, в Україні можна скористатися пільговим тарифом "день-ніч".

Тарифи "день-ніч" для двозонного лічильника працюють наступним чином:

з 07:00 до 23:00 години — 4,32 гривні за кіловат;

з 23:00 до 07:00 години — 2,16 гривні за кіловат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабної війни житлово-комунальні тарифи на кілька ключових послуг, зокрема водопостачання, природний газ, гарячу воду та опалення залишалися незмінними. Однак влада може почати коригувати ціни на деякі з них.

Ми також писали, що з жовтня українців чекає суттєве підвищення тарифів та можливі проблеми з доступом до інтернету. Це пов’язано з планованим переходом на загальну систему оподаткування.