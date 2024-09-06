Підвищення тарифів та проблеми з доступом до інтернету — що зміниться з 1 жовтня

Робота за комп'ютером. Фото: Pexels

З жовтня українців чекає суттєве підвищення тарифів та можливі проблеми з доступом до інтернету. Це пов’язано з планованим переходом на загальну систему оподаткування.

Про це повідомляє Today.ua з посиланням на учасників ринку комунікаційних послуг.

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Відзначається, що така процедура може бути спробою монополізувати ринок на користь великих компаній. Як пояснила виконавча директорка групи компаній "Мій провайдер" Людмила Кокоровець, це може спричинити закриття багатьох дрібних підприємств, що обслуговують селища та села.

"А якщо вони і надаватимуть свої послуги, то зовсім за інші гроші. Це призведе до того, що в Одесі люди платитимуть за інтернет умовно 300 гривень на місяць, а де-небудь у віддалених районах — 1300 і більше", — додала вона.

Також зазначено, що в Україні існує конкуренція між невеликими компаніями, яка забезпечує клієнтам розумні ціни та високий рівень обслуговування.

"Ринок, позбавлений конкуренції, неминуче втратить у якості послуг і прийде до зростання цін", — сказав представник компанії IT-KARKAS Роман Перун.

Голова Одеської ОВА, своєю чергою, запропонував провайдерам створити робочу групу для систематизації їхніх пропозицій, щоб мати чіткий план дій.

"Це всеукраїнське явище, тому Одеса не може автономно щось змінити, і треба звертатися до Державної фіскальної служби", — сказав він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, після масованих російських обстрілів української енергетичної інфраструктури в країні часто вимикають світло, а отже пропадає інтернет-з'єднання. Але у багатьох людей є можливість провести вдома оптоволокно та забути про проблеми з інтернетом.

Ми також писали, що мобільний оператор "Київстар" запланував оновлення тарифів, яке набрало чинності з 1 вересня. Нововведення вплине на ціни тарифних планів, а також на обсяги наданих хвилин і гігабайтів.