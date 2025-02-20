Выплаты в Украине — где можно получить от 20 тыс. грн на лечение

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году некоторым гражданам местные власти будут выплачивать одноразовую финансовую помощь на лечение от 20 тыс. гривен. Предусмотрены несколько видов выплат тем, кто пострадал вследствие агрессии РФ.

Об этом говорится в официальном сообщении одного из городских советов.

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Кто и где получит единовременную финпомощь на лечение

Согласно сообщению, получить единовременные выплаты на лечение смогут жители Херсона, который часто страдает от обстрелов российских оккупантов. Выплаты предоставляют в рамках городской программы "Социальная защита". Только за последний год городские власти направили на выплаты 10,39 млн грн для нескольких сот жителей города.

Оформить единовременную материальную помощь от Херсонской городской военной администрации в связи со сложными жизненными обстоятельствами можно:

каждому жителю, который получил ранения из-за вооруженной агрессии РФ;

родственникам погибших от российских атак.

Размеры финпомощи разные и зависят от возраста граждан, получивших телесные повреждения в связи с обстрелами. Существуют следующие виды выплат при наличии травм:

20 тыс. грн — для лечения телесных повреждений взрослых;

30 тыс. грн — для лечения телесных повреждений детей.

Также Херсонской тергромаде выплачивают средства родным погибших из-за российских обстрелов на погребение. Выплата составляет 50 тыс. грн.

Как оформить денежную помощь в Херсоне

Как отмечается, те граждане, которым необходима помощь на лечение от полученных травм, могут обращаться в районные советы.

Детали относительно перечня документов и порядка оформления финпомощи можно узнать по номерам телефонов:

Днепровский район — (099) 25 35 491;

Корабельный район — (050) 87 51 141;

Центральный район — (066) 44 79 236.

Напомним, граждане могут зарегистрироваться на финпомощь от "Датского совета по делам беженцев". Размер выплаты может составлять 20-50 тыс. долларов.

Также мы писали, что в ряде украинских регионов можно подать заявки на финансовую помощь от Help-Ukraine. Сумма денежной помощи достигает 3 тыс. евро.