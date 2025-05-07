Выплаты в 2025 году — кто и где сможет получить 50 тыс. грн на лечение

Деньги и кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году в одной из областей власти предоставляют единовременную финансовую помощь на лечение травм, полученных от обстрелов во время актов российской агрессии. Размер выплаты зависит от сложности повреждений и достигает 50 тыс. гривен.

Об этом говорится на официальном портале одного из городских советов.

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Денежная помощь доступна жителям Запорожского региона, а также внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из других областей. Финансирование выплат заложено в областной бюджет.

"За счет областного бюджета предоставляется денежная помощь гражданским лицам в случае телесных повреждений, причиненных в результате российских обстрелов. В том числе для внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Запорожской области", — сообщается на портале.

Размер финпомощи зависит от уровня телесных повреждений, которые человек получил из-за обстрелов РФ. Предусматривается предоставление двух видов выплат:

на покрытие расходов на лечение травм средней тяжести — размер помощи составляет 20 тыс. гривен;

на финансирование лечения тяжелых травм (контузия, увечье) — сумма достигает 50 тыс. гривен.

Как оформить финпомощь в Запорожье

Те, кто подпадают под вышеуказанные критерии и хотят получить финансовую помощь, должны обратиться в районные отделы Департамента соцзащиты населения Запорожского горсовета. Там необходимо подать заявление и следующий пакет документов:

копию паспорта (документа, удостоверяющего личность);

копию идентификационного кода;

копию выписки из Единого реестра досудебных расследований;

копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии);

копию документов с подтверждением полномочия законного представителя (при необходимости);

копию справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц;

копию справки реквизитов счета (для начисления выплат).

Обратиться можно по следующим адресам:

улица Вячеслава Зайцева, 14; номера телефонов: 050-200-46-70, 050-200-46-67;

улица Винтера, 14; по контакту: 063-160-49-41, 063-160-48-97, 063-160-49-76;

улица Любительская, 56; номера телефонов: 055-225-69-20, 050-200-49-16;

улица Чумаченко, 32; контакты: 050-303-61-20, 050-303-61-22, 050-200-49-13;

улица Александровская, 26; номера телефонов: 050-101-30-90, 063-206-02-38;

улица Лахтинская, 4-Б; контакты: 063-336-42-88, 093-289-10-01, 093-289-10-02;

улица Волшебная, 16; номера телефонов: 063-160-50-67, 063-160-50-46, 063-160-50-69.

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