Выплаты до 50 тыс. грн на лечение — кто и где может получить в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы в 2025 году могут получить денежную помощь на лечение. В частности, на выплаты могут претендовать почетные граждане города и те, кто пострадал от российской агрессии, в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской городской военной администрации.

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Какие предусмотрены суммы помощи на лечение

Как отмечается, единовременные выплаты на лечение предусмотрены для жителей Херсона в рамках программы "Социальная защита". В нее в этом году внесли определенные изменения, касающиеся возмещения расходов для почетных граждан города. Таким херсонцам ежемесячно будут компенсировать расходы на купленные по рецептам лекарства в пределах суммы до 3 тыс. грн.

Также доступна единовременная денежная помощь для жителей Херсонской городской тергромады следующих категорий граждан по таким направлениям:

Для участников боевых действий Второй мировой войны— 3 тыс. грн ко Дню Независимости, для 100-летних и старших жителей громады — 3 тыс. грн ко дню рождения. Для граждан на лечение онкологии и операции — 10 тыс. грн, онкобольным без стационарного лечения — 5 тыс. грн, на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах, эндопротезирование суставов — 10 тыс. грн. Соответствующая помощь предусмотрена раз в год. Для семей погибших и пострадавших граждан в результате агрессии РФ: родным погибших гражданских выплачивают по 30 тыс. грн, родителям детей, получивших ранения — 30 тыс. грн, гражданским лицам, пострадавшим от боевых действий на амбулаторное лечение — 5 тыс. грн, на стационарное лечение: до 7 дней — 15 тыс. грн, до 21 дня — 25 тыс. грн, более 21 дня — 50 тыс. грн. Соответствующие выплаты предоставляются единовременно. Для семей погибших военных: родным из Херсонской громады предусмотрены выплаты в 40 тыс. грн.

Как получить единовременную денежную помощь

Граждане, которые подпадают под вышеописанные критерии, могут обратиться по следующим номерам телефонов для уточнения информации о перечне документов и порядке оформления денежной помощи:

Днепровский район — 099 25 35 491;

Корабельный район — 050 87 51 141;

Центральный район — 066 44 79 236.

Также детали по подаче документов можно узнать на портале горсовета.

Ранее мы писали, что в Чернигове UNHCR Ukraine реализует программу денежной помощи. Выплаты в 10,8 тыс. грн смогут получить те, кто будет подпадать под определенные критерии.

Также мы рассказывали, что в Сумской и Киевской области действует программа при финподдержке Германии. Участникам выплатят до 20 тыс. долларов.