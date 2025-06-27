Виплати до 50 тис. грн на лікування — хто і де може отримати у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці у 2025 році можуть отримати грошову допомогу на лікування. Зокрема, на виплати можуть претендувати почесні громадяни міста та ті, хто постраждав від російської агресії, у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

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Які передбачені суми допомоги на лікування

Як зазначається, одноразові виплати на лікування передбачені для мешканців Херсона в рамках програми "Соціальний захист". До неї цьогоріч внесли певні зміни, які стосуються відшкодування витрат для почесних громадян міста. Таким херсонцям щомісячно будуть компенсувати витрати на куплені за рецептами ліки в межах суми до 3 тис. грн.

Також доступна одноразова грошова допомога для жителів Херсонської міської тергромади наступних категорій громадян за такими напрямками:

Для учасників бойових дій Другої світової війни — 3 тис. грн до Дня Незалежності, для 100-річних та старших жителів громади — 3 тис. грн до дня народження. Для громадян на лікування онкології та операції — 10 тис. грн, онкохворим без стаціонарного лікування — 5 тис. грн, на оперативне втручання на серці та серцевих судинах, ендопротезування суглобів — 10 тис. грн. Відповідна допомога передбачена раз на рік. Для родин загиблих та постраждалих громадян внаслідок агресії РФ: рідним загиблих цивільних виплачують по 30 тис. грн, батькам дітей, які отримали поранення — 30 тис. грн, цивільним особам, які постраждали від бойових дій на амбулаторне лікування — 5 тис. грн, на стаціонарне лікування: до 7 днів — 15 тис. грн, до 21 дня — 25 тис. грн, понад 21 день — 50 тис. грн. Відповідні виплати надаються одноразово. Для родин загиблих військових: рідним із Херсонської громади передбачені виплати у 40 тис. грн.

Як отримати одноразову грошову допомогу

Громадяни, які підпадають під вищеописані критерії, можуть звернутися за такими номерами телефонів для уточнення інформації про перелік документів та порядок оформлення грошової допомоги:

Дніпровський район — 099 25 35 491;

Корабельний район — 050 87 51 141;

Центральний район — 066 44 79 236.

Також деталі щодо подачі документів можна дізнатися на порталі міськради.

Раніше ми писали, що в Чернігові UNHCR Ukraine реалізує програму грошової допомоги. Виплати у 10,8 тис. грн зможуть отримати ті, хто підпадатиме під певні критерії.

Також ми розповідали, що у Сумській та Київській області діє програма за фінпідтримки Німеччини. Учасникам виплатять до 20 тис. доларів.