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Финпомощь на детей в 11,2 тыс. грн — кто получит в 2025 году

19 декабря 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты на детей в 2025 году — кому предоставят по 11,2 тыс. гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году в Украине продолжит действовать программа поддержки детей, которых семьи приняли на временное устройство до обретения статуса сироты. В ее рамках максимально можно получать по 11,2 тыс. гривен в месяц.

Это предусмотрено постановлением правительства №331 от 22 марта 2024 года.

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По программе "Ребенок не один", рассчитанной на детей, оставшихся без родительской опеки, и сирот, семьи смогут получать ежемесячное пособие.

До этого такие дети не получали никакой финансовой поддержки, поэтому были риски того, что окажутся в институционном заведении. Воспитание и обеспечение детей родственниками (бабушкой или другими небогатыми родными) могло быть дополнительным финансовым бременем.

Основанием для получения такой помощи могут быть следующие случаи:

  • кто-то из родителей умер/погиб (а другой не исполняет обязанности);
  • родители находятся в оккупации/окружении;
  • находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах/признаны таковыми;
  • находятся в плену страны-агрессора;
  • лишены свободы государством-агрессором (задержание/взятие в заложники).

Размер помощи и как получить

Суммы выплат отличаются, ведь зависят от возраста и факта наличия инвалидности:

  • для детей соответствующего возраста — на каждого ребенка 2,5 прожиточного минимума;
  • для детей соответствующего возраста — на каждого ребенка с инвалидностью 3,5 прожиточного минимума.

В 2025 году размеры выплат будут следующими:

  • для детей до шести лет — 2563 грн (2,5 прожиточных минимумов — 6,4 тыс. грн, 3,5 прожиточных минимумов — 8,97 тыс. грн);
  • для детей от шести до 18 лет — 3196 грн (2,5 прожиточных минимумов — 7,99 тыс. грн, 3,5 прожиточных минимумов — 11,18 тыс. грн).

Чтобы оформить помощь, нужно обратиться с заявлением о назначении выплат:

  • в органы соцзащиты населения;
  • центры предоставления административных услуг;
  • исполнительные органы территориальных громад.

Временную помощь будет выплачивать орган соцзащиты населения:

  • на лицевой счет получателя в банке;
  • через отделение почты по адресу проживания.

Напомним, внутренние переселенцы могут получить финпомощь в конце 2024 года от благотворительного фонда "Каритас Кривой Рог" в Днепропетровской области. Средства предоставят уязвимым категориям граждан.

Также мы писали, что не все ВПЛ имеют право на государственную помощь, однако даже после отказа из-за несоответствия критериям еще можно претендовать на выплаты. Деньги можно получить, если в семье произошли имущественные изменения.

выплаты дети финансовая помощь деньги материальная помощь соцвыплаты

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