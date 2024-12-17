Виплати ВПО — кому не дадуть грошову допомогу

Дорослі з дитиною. Фото: EPA

В Україні не всі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть розраховувати на виплати на проживання. Однак дехто отримає право претендувати на допомогу, якщо після відмови через невідповідність критеріям майнові обставини змінилися.

Про це йдеться на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у соцмережі Facebook.

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Хто не отримає виплат ВПО

Йдеться про допомогу у 2 тис. грн для кожного дорослого та 3 тис. грн — для дітей та людей з інвалідністю.

За словами юристів, для призначення допомоги на проживання представники ВПО мають відповідати майновим критеріям.

Згідно з правилами, допомогу не призначають та не виплачують на сім’ю, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання громадяни:

придбали транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж п'ять років (крім мопеда або причепа);

здійснили покупку, що перевищує суму у 100 тис. грн: земельної ділянки, нерухомості, за винятком житла в районах бойових дій або окупованих, зруйнованих об'єктів;

цінних паперів;

віртуальних активів;

разово оплатили товари довгострокового вжитку;

оплатили будь-які роботи чи послуги;

в наявності на 1 число місяця, коли призначається допомога, на депозитних рахунках у банках сума, більша за 100 тис. грн, державні облігації, термін погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, на понад 100 тис. грн;

купили іноземну валюту, а також банківські метали на суму, що перевищує 100 тис. грн.

З повним переліком "майнових" критеріїв можна ознайомитися за посиланням.

Хто зможе подати заявку на допомогу після відмови

Також юристи розповіли, якщо сім’я звернулася за продовженням виплат в березні, однак отримала відмову через, наприклад, наявність депозиту, а в червні його зняла, то матиме право подати повторно заяву на виплати. При цьому потрібно відповідати іншим критеріям для продовження допомоги.

Згідно з інформацією Мінсоцполітики від 1 жовтня 2024 року, допомогу громадянам призначають відповідно до чинних на момент звернення норм законодавства.

"Якщо особа відповідає критеріям на дату звернення, допомога може бути призначена з моменту звернення, навіть якщо в минулому вона не відповідала цим критеріям. Отже, призначення допомоги є правомірним, якщо особа на дату звернення відповідає критеріям п. 7-1, навіть якщо раніше вона не мала права на допомогу", — пояснили фахівці.

Нагадаємо, переселенці отримають нову фіндопомогу від благодійного фонду. Йдеться про суму виплат у 20 тис. гривень.

Також ми розповідали, що Рада підтримала законопроєкт №11028 про визначення правил компенсацій для переселенців за знищену нерухомість. Зокрема, отримають її особи, які досягли пенсійного віку, громадяни, що мають на утриманні малолітніх дітей.