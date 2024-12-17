Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Кому з ВПО не дадуть допомогу — перелік умов arrow

Кому з ВПО не дадуть допомогу — перелік умов

17 грудня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати ВПО — кому не дадуть грошову допомогу
Дорослі з дитиною. Фото: EPA
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні не всі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть розраховувати на виплати на проживання. Однак дехто отримає право претендувати на допомогу, якщо після відмови через невідповідність критеріям майнові обставини змінилися.

Про це йдеться на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Хто не отримає виплат ВПО

Йдеться про допомогу у 2 тис. грн для кожного дорослого та 3 тис. грн — для дітей та людей з інвалідністю.

За словами юристів, для призначення допомоги на проживання представники ВПО мають відповідати майновим критеріям.

Згідно з правилами, допомогу не призначають та не виплачують на сім’ю, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання громадяни:

  • придбали транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж п'ять років (крім мопеда або причепа);
  • здійснили покупку, що перевищує суму у 100 тис. грн: земельної ділянки, нерухомості, за винятком житла в районах бойових дій або окупованих, зруйнованих об'єктів;
  • цінних паперів;
  • віртуальних активів;
  • разово оплатили товари довгострокового вжитку;
  • оплатили будь-які роботи чи послуги;
  • в наявності на 1 число місяця, коли призначається допомога, на депозитних рахунках у банках сума, більша за 100 тис. грн, державні облігації, термін погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, на понад 100 тис. грн;
  • купили іноземну валюту, а також банківські метали на суму, що перевищує 100 тис. грн.

З повним переліком "майнових" критеріїв можна ознайомитися за посиланням.  

Хто зможе подати заявку на допомогу після відмови

Також юристи розповіли, якщо сім’я звернулася за продовженням виплат в березні, однак отримала відмову через, наприклад, наявність депозиту, а в червні його зняла, то матиме право подати повторно заяву на виплати. При цьому потрібно відповідати іншим критеріям для продовження допомоги.

Згідно з інформацією Мінсоцполітики від 1 жовтня 2024 року, допомогу громадянам призначають відповідно до чинних на момент звернення норм законодавства.

"Якщо особа відповідає критеріям на дату звернення, допомога може бути призначена з моменту звернення, навіть якщо в минулому вона не відповідала цим критеріям. Отже, призначення допомоги є правомірним, якщо особа на дату звернення відповідає критеріям п. 7-1, навіть якщо раніше вона не мала права на допомогу", — пояснили фахівці.

Нагадаємо, переселенці отримають нову фіндопомогу від благодійного фонду. Йдеться про суму виплат у 20 тис. гривень.

Також ми розповідали, що Рада підтримала законопроєкт №11028 про визначення правил компенсацій для переселенців за знищену нерухомість. Зокрема, отримають її особи, які досягли пенсійного віку, громадяни, що мають на утриманні малолітніх дітей.

виплати матеріальна допомога ВПО соцвиплати грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:29 Мовний скандал — в аптеці на Одещині не обслугували українською

14:20 Як довго можна ділити майно після розірвання шлюбу — терміни

14:03 НБУ вилучає з обігу деякі купюри — чи потрібно замінювати

14:00 У мережі з'явилось відео моменту підриву генерала Ігоря Кирилова

13:57 Відключення води в Одесі — кому треба запастися

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

13:39 Зеленський сказав, скільки треба засобів ППО для повного захисту

13:38 Зеленський вшанував полеглих на Марсовому полі у Львові — фото

13:33 На кордоні з Польщею відкриють новий пункт пропуску — що відомо

13:29 Косметика на мільйони — на митниці затримали одесита

14:29 Мовний скандал — в аптеці на Одещині не обслугували українською

14:20 Як довго можна ділити майно після розірвання шлюбу — терміни

14:03 НБУ вилучає з обігу деякі купюри — чи потрібно замінювати

14:00 У мережі з'явилось відео моменту підриву генерала Ігоря Кирилова

13:57 Відключення води в Одесі — кому треба запастися

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

13:39 Зеленський сказав, скільки треба засобів ППО для повного захисту

13:38 Зеленський вшанував полеглих на Марсовому полі у Львові — фото

13:33 На кордоні з Польщею відкриють новий пункт пропуску — що відомо

13:29 Косметика на мільйони — на митниці затримали одесита

13:20 На Львівщині суд покарав жінку за обмін фальшивих прав в МВС

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Text

17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям