Виплати на дітей у 2025 році — кому нададуть по 11,2 тис. гривень

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році в Україні продовжить діяти програма підтримки дітей, яких родини прийняли на тимчасове влаштування до набуття статусу сироти. В її рамках максимально можна отримувати по 11,2 тис. гривень на місяць.

Це передбачено постановою уряду № 331 від 22 березня 2024 року.

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Виплати за програмою "Дитина не одна" у 2025 році

За програмою "Дитина не одна", розрахованої на дітей, які залишились без батьківського піклування, та сиріт, родини зможуть отримувати щомісячну допомогу.

До цього такі діти не отримували жодної фінансової підтримки, тому були ризики того, що опиняться в інституційному закладі. Виховання та забезпечення дітей родичами (бабусею чи іншими небагатими рідними) могло бути додатковим фінансовим тягарем.

Підставами для отримання такої допомоги можуть бути такі випадки:

хтось з батьків помер/загинув (а інший не виконує обов’язки);

батьки перебувають в окупації/оточенні;

перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин/визнані такими;

перебувають у полоні країни-агресора;

позбавлені волі державою-агресором (затримання/взяття у заручники).

Розмір допомоги та як отримати

Суми виплат різняться, адже залежать від віку та факту наявності інвалідності:

для дітей відповідного віку — на кожну дитину 2,5 прожиткового мінімуму;

для дітей відповідного віку — на кожну дитину з інвалідністю 3,5 прожиткового мінімуму.

У 2025 році розміри виплат будуть такі:

для дітей до шести років — 2563 грн (2,5 прожиткових мінімуми — 6,4 тис. грн, 3,5 прожиткових мінімуми — 8,97 тис. грн);

для дітей від шести до 18 років — 3196 грн (2,5 прожиткових мінімуми — 7,99 тис. грн, 3,5 прожиткових мінімуми — 11,18 тис. грн).

Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися із заявою про призначення виплат:

до органів соцзахисту населення;

Центрів надання адміністративних послуг;

виконавчих органів територіальних громад.

Тимчасову допомогу виплачуватиме орган соцзахисту населення:

на особовий рахунок отримувача у банку;

через відділення пошти за адресою проживання.

Нагадаємо, внутрішні переселенці можуть отримати фіндопомогу наприкінці 2024 року від благодійного фонду "Карітас Кривий Ріг" у Дніпропетровській області. Кошти нададуть вразливим категоріям громадян.

Також ми писали, що не всі ВПО мають право на державну допомогу, проте навіть після відмови через невідповідність критеріям ще можна претендувати на виплати. Гроші можна отримати, якщо у родині сталися майнові зміни.