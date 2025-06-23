Выплаты ко Дню Независимости в 2025 году — кто в списке получателей

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, какие категории граждан могут рассчитывать на единовременную денежную помощь ко Дню Независимости в 2025 году. На днях стартовала регистрация на соответствующие выплаты.

Об этом говорится на странице ПФУ в соцсети Facebook.

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Для кого предусмотрена денежная помощь ко Дню Независимости

С вопросом, кто именно имеет право на государственную ежегодную помощь ко Дню Независимости, обращаются граждане в соцсетях. Речь идет о выплатах, предусмотренных постановлением правительства № 1396 "Некоторые вопросы соцзащиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в спецусловиях".

По информации ПФУ, за выплатами могут обращаться несколько категорий граждан. Помощь предусмотрена для:

граждан, имеющих инвалидность вследствие войны первой, второй, третьей групп;

украинцев, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

участников боевых действий (УБД);

пострадавших участников Революции Достоинства;

бывших несовершеннолетних узников концлагерей;

детей, рожденных в местах принудительного содержания;

членов семей погибших защитников страны, ветеранов войны и жертв нацизма;

участников войны, бывших узников лагерей, насильно вывезенных на принудительные работы, детей партизан и подпольщиков.

Скриншот. Источник: ПФУ в Fb

На какие суммы помощи смогут рассчитывать граждане в 2025 году

В 2025 году суммы помощи ко Дню Независимости, утвержденные правительственным постановлением № 486, будут следующие:

450 грн — для участников войны, бывших узников концлагерей, принудительно вывезенных на работы, детей партизан;

650 грн — для родных погибших защитников, вдовцов и вдов умерших/погибших участников боевых действий;

1 тыс. грн — для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, детей заключенных в лагерях;

3,1 тыс. грн — для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

А также для граждан, имеющих инвалидность вследствие войны, в следующих размерах:

для первой группы инвалидности — 3,1 тыс. грн;

для второй группы — 2,9 тыс. грн;

для третьей группы — 2,7 тыс. грн.

Зарегистрироваться на выплаты можно лично, обратившись в сервисный центр ПФУ или ЦПАУ, дистанционно через веб-портал фонда. Пенсионерам и действующим военным выплаты поступят автоматически, без дополнительных заявлений.

Ранее мы писали, что некоторые граждане могут подать заявки на получение помощи от Агентства ООН по делам беженцев. На этой неделе такая возможность будет доступна в Сумской области.

Также сообщали о том, что в Украине продолжается реализация программы "REDpreneurUA", которая призвана поддержать бизнес. В рамках проекта гражданам выплатят около 300 тыс. грн.