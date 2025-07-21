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Главная Финансы Финпомощь до 2,4 тыс. долларов — кто из украинцев может получить

Финпомощь до 2,4 тыс. долларов — кто из украинцев может получить

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 08:00
Выплаты от Красного Креста Украины — где можно получить 2,4 тыс. долларов
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский Красный Крест объявил новую программу помощи по поддержке граждан во время войны. В ее рамках в одном из регионов можно получить на предпринимательство до 2,4 тыс. долларов (100 тыс. грн).

Об этом сообщает пресс-центр организации в соцсетях.

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Условия программы помощи от Красного Креста

Граждане могут получить помощь по "Программе микрогрантов для поддержки уязвимых слоев населения в Украине", которую реализуют во Львовской области. Выплаты предусмотрены для домохозяйств, которые имеют плохое финансовое состояние.

По условиям, 40 лучших бизнес-идей получат финансирование в 2,38 тыс. долларов в два этапа:

  • на первом этапе — 50% суммы гранта;
  • на втором этапе — остальные 50% в случае успешного выполнения бизнес-плана.

Речь идет о следующих категориях граждан:

  • внутренние переселенцы с регистрацией в регионе;
  • демобилизованные военнослужащие;
  • члены семей военных.

Также надо иметь такие уязвимости:

  • лицо с инвалидностью;
  • одинокая мать или отец, воспитывающие малолетних детей;
  • домохозяйства, где есть лица с инвалидностью или лица пожилого возраста;
  • семьи с двумя и более детьми до 18 лет;
  • лица предпенсионного или пенсионного возраста;
  • граждане в возрасте до 35 лет, которые не работают/не учатся;
  • безработные;
  • члены семей военнопленных, погибших, пропавших без вести;
  • семьи с низкими доходами.

Как желающим зарегистрироваться в программе

Украинский Красный Крест будет принимать заявки на участие в программе до 7 августа 2025 года. Можно обращаться с понедельника по пятницу по адресу: г. Львов, ул. Лепкого 5/2.

Также можно обратиться по следующим контактам:

  • +380982401800;
  • +380983382001.

Реализация проекта происходит при финансовой поддержке Испанского, Швейцарского и Датского Красного Креста.

Ранее мы писали, что лица с инвалидностью могут получить помощь в рамках программы от ASB. Средства предоставят жителям одного городов в Полтавском регионе.

Также мы рассказывали, что от УВКБ ООН можно получить денежную помощь в Днепропетровской области. Речь идет о выплатах в 3,6 тыс. грн на трехмесячный период.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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