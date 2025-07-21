Выплаты от Красного Креста Украины — где можно получить 2,4 тыс. долларов

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинский Красный Крест объявил новую программу помощи по поддержке граждан во время войны. В ее рамках в одном из регионов можно получить на предпринимательство до 2,4 тыс. долларов (100 тыс. грн).

Об этом сообщает пресс-центр организации в соцсетях.

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Условия программы помощи от Красного Креста

Граждане могут получить помощь по "Программе микрогрантов для поддержки уязвимых слоев населения в Украине", которую реализуют во Львовской области. Выплаты предусмотрены для домохозяйств, которые имеют плохое финансовое состояние.

По условиям, 40 лучших бизнес-идей получат финансирование в 2,38 тыс. долларов в два этапа:

на первом этапе — 50% суммы гранта;

на втором этапе — остальные 50% в случае успешного выполнения бизнес-плана.

Речь идет о следующих категориях граждан:

внутренние переселенцы с регистрацией в регионе;

демобилизованные военнослужащие;

члены семей военных.

Также надо иметь такие уязвимости:

лицо с инвалидностью;

одинокая мать или отец, воспитывающие малолетних детей;

домохозяйства, где есть лица с инвалидностью или лица пожилого возраста;

семьи с двумя и более детьми до 18 лет;

лица предпенсионного или пенсионного возраста;

граждане в возрасте до 35 лет, которые не работают/не учатся;

безработные;

члены семей военнопленных, погибших, пропавших без вести;

семьи с низкими доходами.

Как желающим зарегистрироваться в программе

Украинский Красный Крест будет принимать заявки на участие в программе до 7 августа 2025 года. Можно обращаться с понедельника по пятницу по адресу: г. Львов, ул. Лепкого 5/2.

Также можно обратиться по следующим контактам:

+380982401800;

+380983382001.

Реализация проекта происходит при финансовой поддержке Испанского, Швейцарского и Датского Красного Креста.

Ранее мы писали, что лица с инвалидностью могут получить помощь в рамках программы от ASB. Средства предоставят жителям одного городов в Полтавском регионе.

Также мы рассказывали, что от УВКБ ООН можно получить денежную помощь в Днепропетровской области. Речь идет о выплатах в 3,6 тыс. грн на трехмесячный период.