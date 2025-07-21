Выплаты от Красного Креста Украины — где можно получить 2,4 тыс. долларов

Финпомощь до 2,4 тыс. долларов — кто из украинцев может получить
Украинский Красный Крест объявил новую программу помощи по поддержке граждан во время войны. В ее рамках в одном из регионов можно получить на предпринимательство до 2,4 тыс. долларов (100 тыс. грн).
Об этом сообщает пресс-центр организации в соцсетях.
Условия программы помощи от Красного Креста
Граждане могут получить помощь по "Программе микрогрантов для поддержки уязвимых слоев населения в Украине", которую реализуют во Львовской области. Выплаты предусмотрены для домохозяйств, которые имеют плохое финансовое состояние.
По условиям, 40 лучших бизнес-идей получат финансирование в 2,38 тыс. долларов в два этапа:
- на первом этапе — 50% суммы гранта;
- на втором этапе — остальные 50% в случае успешного выполнения бизнес-плана.
Речь идет о следующих категориях граждан:
- внутренние переселенцы с регистрацией в регионе;
- демобилизованные военнослужащие;
- члены семей военных.
Также надо иметь такие уязвимости:
- лицо с инвалидностью;
- одинокая мать или отец, воспитывающие малолетних детей;
- домохозяйства, где есть лица с инвалидностью или лица пожилого возраста;
- семьи с двумя и более детьми до 18 лет;
- лица предпенсионного или пенсионного возраста;
- граждане в возрасте до 35 лет, которые не работают/не учатся;
- безработные;
- члены семей военнопленных, погибших, пропавших без вести;
- семьи с низкими доходами.
Как желающим зарегистрироваться в программе
Украинский Красный Крест будет принимать заявки на участие в программе до 7 августа 2025 года. Можно обращаться с понедельника по пятницу по адресу: г. Львов, ул. Лепкого 5/2.
Также можно обратиться по следующим контактам:
- +380982401800;
- +380983382001.
Реализация проекта происходит при финансовой поддержке Испанского, Швейцарского и Датского Красного Креста.
Ранее мы писали, что лица с инвалидностью могут получить помощь в рамках программы от ASB. Средства предоставят жителям одного городов в Полтавском регионе.
Также мы рассказывали, что от УВКБ ООН можно получить денежную помощь в Днепропетровской области. Речь идет о выплатах в 3,6 тыс. грн на трехмесячный период.
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