Выплаты от Caritas Poltava — кто сможет получить до 16,5 тыс. грн в мае

Человек держит деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам доступны многоцелевые гранты от благотворительного фонда "Каритас Полтава" в мае 2025 года. Средства предоставляют гражданам, которые продолжают работать в аграрной сфере во время войны.

Об этом информирует пресс-служба фонда в Facebook.

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Как отмечается, проект помощи призван поддержать домохозяйства, которые занимаются растениеводством или животноводством, и заинтересованы в продолжении или восстановлении такой деятельности в Полтавской области.

В частности, участникам программы будут доступны гранты на улучшение доступа к рынкам и увеличение добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции в размере от 8 тыс. грн до 16,5 тыс. грн, что является финансовой поддержкой для переработки пищевых продуктов и для покрытия транспортных расходов.

Также проект поддержки предусматривает учебные сессии в виде тренингов, направленных на развитие фермерского потенциала и улучшение практик ведения сельского хозяйства.

Кто может получить помощь

Претендовать на помощь от БФ "Каритас Полтава" смогут внутренние переселенцы и местное пострадавшее от войны население. Также домохозяйству нужно иметь одну из таких уязвимостей:

многодетная семья (от трех детей);

есть люди с инвалидностью (первая и вторая группа) или имеющие тяжелую/хроническую болезнь;

семью возглавляет один человек (одинокие отец или мать, опекуны);

есть беременные женщины или дети до трех лет;

есть люди пожилого возраста (60+);

есть лица предпенсионного возраста 50+ без доходов.

Для того, чтобы принять участие в проекте домохозяйства должны подпадать под следующие условия:

полагаются на фермерство как на ключевой источник дохода;

есть доступ к земле (до пяти гектаров);

имеют уязвимость;

отсутствует подобная помощь от других благотворителей в течение последних девяти месяцев;

подать заявку (производственный план) и принять участие по крайней мере в одной учебной сессии.

Все желающие зарегистрироваться в проекте, должны заполнить онлайн-форму.

Детали можно уточнить по номерам телефонов:

+380952877054;

+380503055080.

Ранее мы писали, что в БФ Depaul Ukraine стартовал проект "Интегрированная поддержка уязвимых семей" при поддержке Канады. В его рамках участники программы смогут получить финпомощь.

Также сообщалось о доступной денежной помощи для переселенцев в Одессе. Организация Caritas Odesa UGCC предоставляет выплаты для аренды жилья.