Выплаты от Caritas Poltava — кто сможет получить до 16,5 тыс. грн в мае

Финпомощь до 16,5 тыс. грн в мае — кто может подать заявку
Украинцам доступны многоцелевые гранты от благотворительного фонда "Каритас Полтава" в мае 2025 года. Средства предоставляют гражданам, которые продолжают работать в аграрной сфере во время войны.
Об этом информирует пресс-служба фонда в Facebook.
Подробнее о помощи в агросфере
Как отмечается, проект помощи призван поддержать домохозяйства, которые занимаются растениеводством или животноводством, и заинтересованы в продолжении или восстановлении такой деятельности в Полтавской области.
В частности, участникам программы будут доступны гранты на улучшение доступа к рынкам и увеличение добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции в размере от 8 тыс. грн до 16,5 тыс. грн, что является финансовой поддержкой для переработки пищевых продуктов и для покрытия транспортных расходов.
Также проект поддержки предусматривает учебные сессии в виде тренингов, направленных на развитие фермерского потенциала и улучшение практик ведения сельского хозяйства.
Кто может получить помощь
Претендовать на помощь от БФ "Каритас Полтава" смогут внутренние переселенцы и местное пострадавшее от войны население. Также домохозяйству нужно иметь одну из таких уязвимостей:
- многодетная семья (от трех детей);
- есть люди с инвалидностью (первая и вторая группа) или имеющие тяжелую/хроническую болезнь;
- семью возглавляет один человек (одинокие отец или мать, опекуны);
- есть беременные женщины или дети до трех лет;
- есть люди пожилого возраста (60+);
- есть лица предпенсионного возраста 50+ без доходов.
Для того, чтобы принять участие в проекте домохозяйства должны подпадать под следующие условия:
- полагаются на фермерство как на ключевой источник дохода;
- есть доступ к земле (до пяти гектаров);
- имеют уязвимость;
- отсутствует подобная помощь от других благотворителей в течение последних девяти месяцев;
- подать заявку (производственный план) и принять участие по крайней мере в одной учебной сессии.
Все желающие зарегистрироваться в проекте, должны заполнить онлайн-форму.
Детали можно уточнить по номерам телефонов:
- +380952877054;
- +380503055080.
Ранее мы писали, что в БФ Depaul Ukraine стартовал проект "Интегрированная поддержка уязвимых семей" при поддержке Канады. В его рамках участники программы смогут получить финпомощь.
Также сообщалось о доступной денежной помощи для переселенцев в Одессе. Организация Caritas Odesa UGCC предоставляет выплаты для аренды жилья.
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