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Финпомощь до 16,5 тыс. грн в мае — кто может подать заявку

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Дата публикации 22 мая 2025 08:00
Выплаты от Caritas Poltava — кто сможет получить до 16,5 тыс. грн в мае
Человек держит деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам доступны многоцелевые гранты от благотворительного фонда "Каритас Полтава" в мае 2025 года. Средства предоставляют гражданам, которые продолжают работать в аграрной сфере во время войны.

Об этом информирует пресс-служба фонда в Facebook.

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Как отмечается, проект помощи призван поддержать домохозяйства, которые занимаются растениеводством или животноводством, и заинтересованы в продолжении или восстановлении такой деятельности в Полтавской области.

В частности, участникам программы будут доступны гранты на улучшение доступа к рынкам и увеличение добавленной стоимости сельскохозяйственной продукции в размере от 8 тыс. грн до 16,5 тыс. грн, что является финансовой поддержкой для переработки пищевых продуктов и для покрытия транспортных расходов.

Также проект поддержки предусматривает учебные сессии в виде тренингов, направленных на развитие фермерского потенциала и улучшение практик ведения сельского хозяйства.

Кто может получить помощь

Претендовать на помощь от БФ "Каритас Полтава" смогут внутренние переселенцы и местное пострадавшее от войны население. Также домохозяйству нужно иметь одну из таких уязвимостей:

  • многодетная семья (от трех детей);
  • есть люди с инвалидностью (первая и вторая группа) или имеющие тяжелую/хроническую болезнь;
  • семью возглавляет один человек (одинокие отец или мать, опекуны);
  • есть беременные женщины или дети до трех лет;
  • есть люди пожилого возраста (60+);
  • есть лица предпенсионного возраста 50+ без доходов.

Для того, чтобы принять участие в проекте домохозяйства должны подпадать под следующие условия:

  • полагаются на фермерство как на ключевой источник дохода;
  • есть доступ к земле (до пяти гектаров);
  • имеют уязвимость;
  • отсутствует подобная помощь от других благотворителей в течение последних девяти месяцев;
  • подать заявку (производственный план) и принять участие по крайней мере в одной учебной сессии.

Все желающие зарегистрироваться в проекте, должны заполнить онлайн-форму.

Детали можно уточнить по номерам телефонов:

  • +380952877054;
  • +380503055080.

Ранее мы писали, что в БФ Depaul Ukraine стартовал проект "Интегрированная поддержка уязвимых семей" при поддержке Канады. В его рамках участники программы смогут получить финпомощь.

Также сообщалось о доступной денежной помощи для переселенцев в Одессе. Организация Caritas Odesa UGCC предоставляет выплаты для аренды жилья.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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