Выплаты для украинцев — где принимают заявки на гранты до 1,3 тыс. долларов

Купюры иностранной валюты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 28 июля 2025 года некоторые украинские граждане могут получить денежную помощь до 1,3 тыс. долларов на создание или развитие собственного дела. Реализуют грантовую программу по поддержке предпринимательства в Хмельницкой области.

Об этом сообщает местный Центр занятости в соцсети Facebook.

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Кто имеет право на гранты на бизнес

Программа помощи, в рамках которой можно получить средства на расширение и восстановление бизнеса, является инициативой общественной организации "Подольский центр "Гендерный совет" и JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине).

Зарегистрироваться в проекте по предоставлению микрогрантов могут предприниматели из Хмельницкой и Красиловской громад. Также приглашают начинающих, которые мечтают запустить собственное дело.

Заявители должны соответствовать следующим требованиям:

есть желание вести предпринимательскую деятельность в вышеуказанных громадах;

имеют навыки/опыт в соответствующей сфере;

имеют одну из категорий уязвимостей.

Приоритетными будут следующие категории граждан:

вынужденные переселенцы (ВПЛ);

одинокие отцы/матери;

домохозяйства, где есть беременные женщины и/или младенец (до полугода);

домохозяйства, которые пострадали из-за войны;

многодетные семьи (от трех детей);

люди с инвалидностью или домохозяйства, где есть лица с инвалидностью;

ветераны войны;

семьи военных, родные пропавших без вести;

домохозяйства с низким уровнем дохода.

Регистрация бизнеса не является обязательным условием для участия в проекте.

Сумма гранта и как подать заявку для участия в программе

Организаторы отмечают, что граждане смогут получить на создание или развитие дела различные гранты до 54 тыс. грн (1,28 тыс. долларов).

Отбор будет происходить на конкурсной основе. Для регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-анкету. Дедлайн подачи заявок: 28 июля 2025 года (включительно).

Предусмотрены следующие этапы отбора:

проверка на соответствие критериям отбора;

визит представителей организации к заявителю;

принятие решения оценочным комитетом.

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