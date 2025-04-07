Выплаты до 100 тыс. грн — кто сможет получить помощь в апреле

Финпомощь до 100 тыс. грн — кто получит в 2025 году
Украинцы имеют возможность подать заявку на денежную помощь до 100 тыс. грн от Благотворительного фонда "МХП — Громаде". Грантовый конкурс охватывает 13 регионов.
Об этом сообщают организаторы на официальном сайте.
Подробнее о грантовом конкурсе
Как отмечается, конкурс бизнес-идей "Делай свое" проводят с целью создания условий для развития предпринимательства на фоне негативных экономических и социальных последствий войны в городах и селах. Он предусматривает предоставление микрогрантов для начала, масштабирования или перемещения бизнеса.
Программа распространяется на такие области:
- Винницкая;
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская и в г. Киев;
- Львовская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Черкасская
- Черниговская.
По условиям программы, граждане смогут получить грант от 50 тыс. грн до 100 тыс. грн. В то же время, речь идет о софинансировании, поэтому собственный вклад должен быть в размере не менее суммы гранта.
Кто может присоединиться к конкурсу и как подать заявку
Принять участие в конкурсе могут жители вышеперечисленных регионов, которые:
- имеют бизнес-идею и нуждаются в финансировании;
- имеют собственное дело в селе или городке, стремятся расширить, релоцировать, улучшить бизнес-деятельность;
- ветераны и их семьи.
Направления финансирования:
- приобретение оборудования;
- покупка материалов;
- получение услуг для реализации бизнес-идеи.
Организаторы отмечают, что у всех желающих остался последний день для подачи заявок.
Ранее мы писали, что денежная помощь от UNHCR предусмотрена для одной из громад в Сумской области. Заявки будут принимать 9 апреля текущего года.
Также мы сообщали, кому доступна единовременная финпомощь на лечение. Граждане могут получить до 50 тыс. грн, в частности, если пострадали в результате агрессии РФ.
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