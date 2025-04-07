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Финпомощь до 100 тыс. грн — кто получит в 2025 году

7 апреля 2025 11:02
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты до 100 тыс. грн — кто сможет получить помощь в апреле
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы имеют возможность подать заявку на денежную помощь до 100 тыс. грн от Благотворительного фонда "МХП — Громаде". Грантовый конкурс охватывает 13 регионов.

Об этом сообщают организаторы на официальном сайте.

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Подробнее о грантовом конкурсе

Как отмечается, конкурс бизнес-идей "Делай свое" проводят с целью создания условий для развития предпринимательства на фоне негативных экономических и социальных последствий войны в городах и селах. Он предусматривает предоставление микрогрантов для начала, масштабирования или перемещения бизнеса.

Программа распространяется на такие области:

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская и в г. Киев;
  • Львовская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская
  • Черниговская.

По условиям программы, граждане смогут получить грант от 50 тыс. грн до 100 тыс. грн. В то же время, речь идет о софинансировании, поэтому собственный вклад должен быть в размере не менее суммы гранта.

 

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Объявление. Источник: БФ "МХП — Громаде"

Кто может присоединиться к конкурсу и как подать заявку

Принять участие в конкурсе могут жители вышеперечисленных регионов, которые:

  • имеют бизнес-идею и нуждаются в финансировании;
  • имеют собственное дело в селе или городке, стремятся расширить, релоцировать, улучшить бизнес-деятельность;
  • ветераны и их семьи.

Направления финансирования:

  • приобретение оборудования;
  • покупка материалов;
  • получение услуг для реализации бизнес-идеи.

Организаторы отмечают, что у всех желающих остался последний день для подачи заявок.

Ранее мы писали, что денежная помощь от UNHCR предусмотрена для одной из громад в Сумской области. Заявки будут принимать 9 апреля текущего года.

Также мы сообщали, кому доступна единовременная финпомощь на лечение. Граждане могут получить до 50 тыс. грн, в частности, если пострадали в результате агрессии РФ.

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