Выплаты до 100 тыс. грн — кто сможет получить помощь в апреле

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы имеют возможность подать заявку на денежную помощь до 100 тыс. грн от Благотворительного фонда "МХП — Громаде". Грантовый конкурс охватывает 13 регионов.

Об этом сообщают организаторы на официальном сайте.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о грантовом конкурсе

Как отмечается, конкурс бизнес-идей "Делай свое" проводят с целью создания условий для развития предпринимательства на фоне негативных экономических и социальных последствий войны в городах и селах. Он предусматривает предоставление микрогрантов для начала, масштабирования или перемещения бизнеса.

Программа распространяется на такие области:

Винницкая;

Волынская;

Днепропетровская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская и в г. Киев;

Львовская;

Полтавская;

Сумская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Черкасская

Черниговская.

По условиям программы, граждане смогут получить грант от 50 тыс. грн до 100 тыс. грн. В то же время, речь идет о софинансировании, поэтому собственный вклад должен быть в размере не менее суммы гранта.

Объявление. Источник: БФ "МХП — Громаде"

Кто может присоединиться к конкурсу и как подать заявку

Принять участие в конкурсе могут жители вышеперечисленных регионов, которые:

имеют бизнес-идею и нуждаются в финансировании;

имеют собственное дело в селе или городке, стремятся расширить, релоцировать, улучшить бизнес-деятельность;

ветераны и их семьи.

Направления финансирования:

приобретение оборудования;

покупка материалов;

получение услуг для реализации бизнес-идеи.

Организаторы отмечают, что у всех желающих остался последний день для подачи заявок.

Ранее мы писали, что денежная помощь от UNHCR предусмотрена для одной из громад в Сумской области. Заявки будут принимать 9 апреля текущего года.

Также мы сообщали, кому доступна единовременная финпомощь на лечение. Граждане могут получить до 50 тыс. грн, в частности, если пострадали в результате агрессии РФ.