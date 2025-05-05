Выплаты для женщин — в трех регионах Украины доступная помощь

Финпомощь для женщин — кто получит выплаты весной
В Украине женщины-переселенки могут получить финансовую и психологическую помощь от благотворительного фонда "Вітри змін". Проект охватит ряд громад трех областей весной 2025 года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.
Подробнее о программе помощи
Как пояснили представители благотворительного фонда "Вітри змін", к проекту по укреплению своей устойчивости приглашают женщин в возрасте от 18 лет из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
"Нам важно предоставить возможности для разнообразной поддержки, которая поможет женщинам-ВПЛ преодолевать барьеры и развивать свои лидерские качества. Это будет способствовать их активному участию в восстановлении и развитии общества", — сообщают организаторы.
Проект призван усилить голоса женщин на местном уровне и на уровне общин в таких областях:
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская.
В рамках программы женщины смогут получить следующую поддержку:
- финансовую и психологическую;
- по эффективной защите собственных прав;
- помощь в поиске работы;
- новые полезные знакомства;
- основы навыков лидерства и адвокации.
Как зарегистрироваться на денежную помощь
Женщины-переселенки, желающие получить финансовую и психологическую помощь от благотворительного фонда "Вітри змін", должны заполнить специальную онлайн-форму.
Проект реализуют при технической поддержке ООН Женщины в Украине, а также при финансовой помощи Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).
"Каждая женщина и девушка сильная, независимая, уверенная, могущественная и должна быть услышана. Без исключений. Когда женщины могут использовать свои умения и возможности, они реинвестируют их в семьи, сообщество и страну, чтобы сделать мир лучше — для всех", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев принимает заявки на два вида помощи в мае 2025 года. В частности, финансовую поддержку могут получить жители Днепра и области.
Также мы сообщали, что жители Харькова могут получить помощь от чешской гуманитарной организации "People in need". Выплаты предусмотрены только для уязвимых категорий лиц.
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