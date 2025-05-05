Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Финпомощь для женщин — кто получит выплаты весной arrow

Финпомощь для женщин — кто получит выплаты весной

5 мая 2025 13:21
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для женщин — в трех регионах Украины доступная помощь
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине женщины-переселенки могут получить финансовую и психологическую помощь от благотворительного фонда "Вітри змін". Проект охватит ряд громад трех областей весной 2025 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о программе помощи

Как пояснили представители благотворительного фонда "Вітри змін", к проекту по укреплению своей устойчивости приглашают женщин в возрасте от 18 лет из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Нам важно предоставить возможности для разнообразной поддержки, которая поможет женщинам-ВПЛ преодолевать барьеры и развивать свои лидерские качества. Это будет способствовать их активному участию в восстановлении и развитии общества", — сообщают организаторы.

Проект призван усилить голоса женщин на местном уровне и на уровне общин в таких областях:

  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Херсонская.

В рамках программы женщины смогут получить следующую поддержку:

  • финансовую и психологическую;
  • по эффективной защите собственных прав;
  • помощь в поиске работы;
  • новые полезные знакомства;
  • основы навыков лидерства и адвокации.
допомога українцям
Иллюстрация. Источник: БФ "Вітри змін"

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Женщины-переселенки, желающие получить финансовую и психологическую помощь от благотворительного фонда "Вітри змін", должны заполнить специальную онлайн-форму.

Проект реализуют при технической поддержке ООН Женщины в Украине, а также при финансовой помощи Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).

"Каждая женщина и девушка сильная, независимая, уверенная, могущественная и должна быть услышана. Без исключений. Когда женщины могут использовать свои умения и возможности, они реинвестируют их в семьи, сообщество и страну, чтобы сделать мир лучше — для всех", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев принимает заявки на два вида помощи в мае 2025 года. В частности, финансовую поддержку могут получить жители Днепра и области.

Также мы сообщали, что жители Харькова могут получить помощь от чешской гуманитарной организации "People in need". Выплаты предусмотрены только для уязвимых категорий лиц.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама