Выплаты от Fund Help Ukrainians для детей — как зарегистрироваться

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Благотворительный Фонд "Помощи Украинцам" (Fund Help Ukrainians) принимает заявки на денежную помощь для поддержки детей. Выплаты смогут получить, те, кто пострадал в результате полномасштабной войны с РФ.

Об этом информирует пресс-служба организации.

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Подробнее о программе денежной помощи детям

Как отмечается, БО "Помощь Украинцам" реализует программу денежной помощи детям, пострадавшим от агрессии РФ, а также семьям с детьми, которые имеют финансовые трудности.

Помощь доступна следующим категориям детей:

имеют особые потребности, которые нуждаются в спецпомощи и поддержке;

проживают на деоккупированных территориях Украины или в населенных пунктах у линии фронта, где особенно сложные условия жизни;

являются внутренними переселенцами из-за вынужденной смены адреса проживания.

Благотворительный фонд стремится предоставить возможность справедливого доступа к помощи, донорским ресурсам и возможностям пострадавшим гражданам. Все заявления от пострадавших украинцев будут обрабатывать в порядке очереди.

Те, кто получат благотворительную помощь, будут обязаны предоставлять информацию для отчета о каждом случае ее получения. Кадры должны демонстрировать использование полученной финпомощи специально для ребенка, на которого было оформлено заявление.

Как зарегистрироваться на финпомощь

Граждане, желающие получить денежную помощь от благотворительного фонда "Помощь Украинцам", должны заполнить специальную онлайн-форму.

К заявлению нужно приложить заверенные копии документов:

паспорт (все страницы);

идентификационный код;

справка о регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка;

документы об установлении опекунства над ребенком (при наличии).

Принимают к рассмотрению документы только от родственников ребенка первой и второй степени родства (отец, мать, сестра, брат, дед, бабушка), или законного опекуна.

"В зависимости от наличия средств на счете данной благотворительной программы, может приостановить, отменить, а также изменить вид, количество и сроки предоставления материальной помощи, а также изменить сумму, которая будет перечислена заявителю, приостановить или отменить перечисление средств. Программа работает благодаря донорским взносам!" — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в одном из регионов жителям доступна помощь на три месяца. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. грн от UNHCR Ukraine.

Также мы сообщали, что Каритас Чешской Республики в Украине регистрирует на участие в конкурсе по предоставлению грантов на обучение и переквалификацию. Заявки можно подавать в трех украинских регионах.