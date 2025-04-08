Виплати від Fund Help Ukrainians для дітей — як зареєструватися

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Благодійний Фонд "Допомоги Українцям" (Fund Help Ukrainians) приймає заявки на грошову допомогу для підтримки дітей. Виплати зможуть отримати, ті, хто постраждав внаслідок повномасштабної війни з РФ.

Про це інформує пресслужба організації.

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Детальніше про програму грошової допомоги дітям

Як зазначається, БО "Допомоги Українцям" реалізовує програму грошової допомоги дітям, які постраждали від агресії РФ, а також сімʼям з дітьми, які мають фінансові труднощі.

Допомога доступна наступним категоріям дітей:

мають особливі потреби, які потребують спецдопомоги та підтримки;

мешкають на деокупованих територіях України чи в населених пунктах біля лінії фронту, де особливо складні умови життя;

є внутрішніми переселенцями через вимушену зміну адреси проживання.

Благодійний фонд прагне надати можливість справедливого доступу до допомоги, донорських ресурсів і можливостей постраждалим громадянам. Всі заяви від постраждалих українців оброблятимуть в порядку чергу.

Ті, хто отримають благодійну допомогу, будуть зобов’язані надавати інформацію для звіту про кожен випадок отримання благодійної допомоги. Кадри мають демонструвати використання отриманої фіндопомоги спеціально для дитини, на яку було оформлено заяву.

Як зареєструватися на фіндопомогу

Громадяни, які бажають отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Допомоги Українцям", мають заповнити спеціальну онлайн-форму.

До заяви потрібно додати завірені копії документів:

паспорт (всі сторінки);

ідентифікаційний код;

довідка про реєстрацію як внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

документи про встановлення опікунства над дитиною (за наявності).

Приймають до розгляду документи тільки від родичів дитини першого та другого ступеня споріднення (батько, мати, сестра, брат, дід, баба), або законного опікуна.

"В залежності від наявності коштів на рахунку даної благодійної програми, може призупинити, відмінити, а також змінити вид, кількість та терміни надання матеріальної допомоги, а також змінити суму, яка буде перерахована заявнику, призупинити, або відмінити перерахування коштів. Програма працює завдяки донорським внескам!" — йдеться у дописі.

Раніше ми писали, що в одному з регіонів жителям доступна допомога на три місяці. Йдеться про суму у 10,8 тис. грн від UNHCR Ukraine.

Також ми повідомляли, що Карітас Чеської Республіки в Україні реєструє на участь у конкурсі з надання грантів на навчання та перекваліфікацію. Заявки можна подавати в трьох українських регіонах.