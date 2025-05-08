Выплаты от УВКБ ООН — кто и где из пенсионеров получит 10,8 тыс. грн в мае

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

Украинские пенсионеры могут оформить денежную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту" и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В рамках программы можно получить 10,8 тыс. грн в мае 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Условия программы финпомощи УВКБ ООН

Подать заявку на поддержку могут жители Днепра, которые вернулись на постоянное место жительства (в том числе из-за границы), а также вынужденные переселенцы.

Реклама

Обратиться могут граждане, которые ранее не получали помощь от благотворительных организаций, а доход не превышает 5,4 тыс. грн на одного члена домохозяйства.

Выплаты предоставляют только уязвимым категориям людей. Среди них — семьи, которые имеют только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с пожилыми людьми от 55 лет, одинокие пенсионеры от 55 лет, которые воспитывают несовершеннолетних детей, люди с инвалидностью или хроническими болезнями.

Реклама

Размер помощи и как подать заявку

Размер выплаты составляет 3,6 тыс. грн на человека в месяц, в целом — 10,8 тыс. грн на человека за три месяца.

Обязательным условием является наличие подтверждающих документов, а также присутствие всех членов семьи при подаче заявки. Речь идет о таком пакете документов на каждого члена семьи:

Реклама

идентификационный код (при наличии);

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта заявителя;

свидетельство о рождении ребенка (при наличии);

удостоверение/медсправка в случае инвалидности или хронической болезни (при наличии).

После собеседования деньги перечислят на гривневую банковскую карту через Rapyd или Western Union сразу за три месяца.

Обратиться за консультацией по предоставлению денежной помощи от УВКБ ООН можно в будни с 10:00-15:00 по адресу: г. Днепр, ул. Половицкая, 9.

Реклама

Ранее мы писали, что представители благотворительного фонда "Вітри змін" принимают заявки от женщин в возрасте от 18 лет из числа внутренних переселенцев на денежную помощь. Проект реализуют в трех областях весной этого года.

Также мы сообщали, что граждане смогут получить помощь от благотворительного фонда Эстонии. Сумма выплаты составляет 3,6 тыс. грн в месяц для каждого члена семьи.

Реклама